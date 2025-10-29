一堆人不知道！「1飲品」是粒線體殺手 醫警告：喝多腎臟受害

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像電池般提供能量，但含糖飲料卻可能傷害粒線體，對腎臟健康帶來威脅。示意圖／Ingimage
腎臟是人體的重要過濾器，負責清除體內多餘水分與雜質，並協助紅血球生成及血壓調節。腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像電池般提供能量，但含糖飲料卻可能傷害粒線體，對腎臟健康帶來威脅

腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，人體每個細胞內都有1000到10000顆「生化小電池」，耗能越高的器官擁有的電池數量也越多，日常健康與活力都依賴這些細胞能量。他表示食物與吸入的氧氣皆需透過粒線體轉換成細胞可使用的三磷酸腺苷（ATP），就像人體的「發電廠」。

洪永祥指出，腎臟每天需過濾約180至200公升血液，回收大部分水分、調節電解質，並排出廢物、維持酸鹼平衡，這些工作都仰賴大量能量支持。他提到國際腎臟病學會期刊《Kidney International》曾指出，粒線體功能異常會中斷腎臟細胞的能量供應，導致鈉鉀幫浦與離子轉運失衡，甚至引發細胞凋亡或腎小管壞死。過去十年的研究也發現，粒線體受損或功能失衡，是慢性腎病（CKD）形成的重要原因。因此，洪醫師強調，如今的新概念是「保護粒線體就是保護腎功能」，可把細胞比喻為大樓，而粒線體就像內部的發電機與垃圾處理站。

至於日常如何保護這些「生化小電池」，腎臟科醫師洪永祥建議，飲食是關鍵，應多攝取天然、少加工且富含抗氧化的食物。運動同樣重要，每周五次、每次30分鐘有氧運動，或是多走路、爬樓梯，都能提升腎臟活力。同時睡眠品質也不可忽視，長期睡眠不足會讓粒線體效率下降超過25%，規律睡眠、深呼吸或冥想皆可幫助修復粒線體。此外，要避免對腎臟有害的「毒物」，如減少止痛藥使用、遠離重金屬環境、戒菸以及少喝含糖飲料，這些都是簡單又實際的保護策略。

