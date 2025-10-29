「金環獎」頒獎典禮 卓榮泰親自表揚查緝環保犯罪有功人員

環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，行政院長卓榮泰親自到場頒獎。獲獎者表示，現在環保犯罪案件越來越難查緝，有時偵辦案件忙到沒日沒夜，但看到綠意盎然的台灣，就是最大的慰藉。環境部亦指出，未來會持續與與法務部、內政部合作，打擊環境犯罪鏈。

卓榮泰今親自表揚查緝國土保育有功人員，他在致詞時表示，本次獲獎者所執行的案件樣態不等，有些是違法傾倒、有些是化學物質排放到河川，有些是焚燒大型建築廢棄物。環保案件的查緝需要長時間投入，這些努力都是要告訴國人，只要大家提高警覺，就可以讓國土得到更好的保護。

環境部長彭啟明說，破壞環境就是一種罪，近年透過環管署與其他單位一同合作，發現很多新的環保犯罪案例。明年開始環境部會更大力解決營建廢棄物問題，包含增加去化點及全國「智慧圍籬」系統等等。

打擊環保犯罪傑出貢獻獎獲獎者、台中地檢署檢察官賴謝銓表示，家人有時無法理解自己的工作，因為薪水不是很多、卻要付出很多心力，但如果堅守的環境能夠綠意盎然，就是最大的慰藉。獲獎者、桃園地檢署盧奕勳也說，有時為了偵辦犯罪案件會犧牲與家人、朋友相處的時間，忙到沒日沒夜，感謝過程中警調人員、行政機關通力合作。

高檢署檢察官江林達表示，近年的都更及各項建設產生前所未有的營建廢棄物，營建剩餘土方大量成長，近10年成長約75％。此外，亂倒廢土有暴利空間，以近年查獲的苗栗廢土案為例，合法處理費每立方公尺3045元，亂倒只要800元，價差將近4倍，讓不法業者心存僥倖。江林達強調，高檢署會持續和內政部、環境部、農業部跨部會合作，打擊環保犯罪行為，共同守護美麗家園。

面對日益嚴重的非法棄置案件，環境部強調，已從源頭推動廢棄物修理法修法，提高違反廢棄物清理法行度，並透過與法務部、內政部的合作，發展智慧科技執法，打擊環境犯罪鏈。