藝術卡車巡演兒童歌仔戲前進鄉鎮 綴著風吹來看戲

中央社／ 台北29日電
「綴著風吹看戲趣–兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」31日開跑，29日在台北舉辦活動記者會，文化部次長李靜慧（後右3）、台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢（後右4）、RC文化藝術基金會執行長王俊凱（後左4）與唐美雲歌仔戲團團長唐美雲（後左5）等人出席。圖／中央社
「綴著風吹看戲趣–兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」31日開跑，29日在台北舉辦活動記者會，文化部次長李靜慧（後右3）、台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢（後右4）、RC文化藝術基金會執行長王俊凱（後左4）與唐美雲歌仔戲團團長唐美雲（後左5）等人出席。圖／中央社

由台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手推出「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」，讓藝術卡車帶著兒童歌仔戲演出到全國各鄉村，體會多元藝術饗宴。

文化部次長李靜慧今天出席記者會致詞時表示，台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢特別交代她今天千萬不要唱歌仔戲，「會加速歌仔戲的滅亡。」現場莞爾。李靜慧表示，這次希望可以透過這樣的活動，讓更多孩子有機會接觸歌仔戲，「雖然場地不大，但內容與表現水準絕對不輸國家劇場，歡迎大家一起參與。」

林茂賢表示，小孩不可能自己接觸歌仔戲，這個活動就是透過藝術卡車把歌仔戲帶到小孩面前，「小朋友喜歡看，就有機會了解這項表演藝術。」林茂賢說，這次帶來的兒童歌仔戲無論是劇情、舞美、曲調、編排，都是為孩童量身打造設計，「期盼孩子未來在看劇的時候，也會選擇歌仔戲來欣賞。」

兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演由一心戲劇團打頭陣，10月31日在新北市鶯歌區鳳鳴國小推出「審石頭？歐買尬~真的假的啦？」這齣偵探兒童歌仔戲劇情講述村裡有人錢包失竊，結果是賣肉包的可愛小男孩想要為生病的媽媽買藥治病，最後承認錯誤。11月2日在桃園市蘆竹區蘆竹德林寺停車場還有一場。

薪傳歌仔戲劇團「黑姑娘」則改編西方童話故事「灰姑娘」，透過歌仔戲呈現王子與灰姑娘的注定相遇，遺留下來的不是玻璃鞋，而是珠鞋；最後有情人終能成為眷屬。劇情充滿童趣。12月5日在台中市南屯區豐樂雕塑公園，12月6日在南投縣名間鄉松柏嶺受天宮第一停車場演出。

唐美雲歌仔戲團「收妖日記：顛倒大王的秘密」劇情描述平安和如意這對師兄妹平常斬妖除魔，但一不小心被妖怪控制，最後鍾馗出馬捉妖，演出中有許多跟台下互動橋段，還會念咒語讓大家隱形，幽默逗趣。12月12日在嘉義縣竹崎鄉竹崎親水公園戲水區旁停車場，13日台南市安南區安南果菜市場演出。

RC文化藝術基金會過去與紙風車合作藝術卡車，這次要推廣兒童歌仔戲，執行長王俊凱說，一直很希望孩子們能接觸多元表演，「很感謝紙風車劇團創辦人李永豐全力支持，我以為他會擔心稀釋紙風車的粉絲，後來我們發現李永豐最愛的不是紙風車，是小孩。希望這次可以讓孩子們把看歌仔戲的感動留在記憶中。」

「兒童歌仔戲搭乘藝術卡車6鄉鎮巡演活動」記者會29日下午在中華文化總會城南空間舉行，一心戲劇團現場演出精彩片段，盼藉巡演幫助傳統藝術向下扎根。圖／中央社
「兒童歌仔戲搭乘藝術卡車6鄉鎮巡演活動」記者會29日下午在中華文化總會城南空間舉行，一心戲劇團現場演出精彩片段，盼藉巡演幫助傳統藝術向下扎根。圖／中央社
「綴著風吹看戲趣–兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」31日將正式啟動，29日在中華文化總會城南空間舉行宣傳記者會，文化部次長李靜慧（圖）出席致詞，邀請親子族群參與。圖／中央社
「綴著風吹看戲趣–兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」31日將正式啟動，29日在中華文化總會城南空間舉行宣傳記者會，文化部次長李靜慧（圖）出席致詞，邀請親子族群參與。圖／中央社

