頭痛、手拙別輕忽！醫揭「7大警訊」：恐是腦癌前兆

有時候我們以為只是「太累」，其實可能是大腦在發出求救訊號。胸腔暨加護醫學科醫師黃軒近日在社群發文提醒，腦腫瘤早期症狀多半細微、容易被忽略，若同時出現多項異常，就該盡快進行腦部檢查，「早期發現，存活率可超過九成」。

1. 頭痛「越睡越痛」

若每天清晨頭痛、甚至痛到嘔吐，活動後才稍緩，恐與顱內壓升高有關。黃軒指出，約五至六成腦瘤患者會以頭痛為初期症狀，原因在於腫瘤阻礙腦脊髓液循環，使壓力上升。

2. 視線模糊、重影

若出現「一眼清楚、一眼模糊」，或視野出現黑角、物體變形，卻在眼科檢查找不到問題，應懷疑是否是腦部壓迫視神經所致，尤其顳葉、枕葉腫瘤患者常有此現象。

3. 語言或書寫不順

突然講話卡卡、詞不達意，甚至寫字錯亂，可能是腦中掌管語言區的布洛卡區或韋尼克區受壓。醫師提醒，這類症狀常被誤認為中風，但影像若無血管阻塞，就要考慮腦部腫瘤。

4. 手腳變笨拙

拿筷子、扣鈕扣變得不靈巧，甚至走路歪斜、手突然掉東西，可能是小腦或運動皮質區受影響。統計顯示，後顱窩長腫瘤者，有四成會出現平衡障礙。

5. 性格突變

脾氣暴躁、情緒起伏大、判斷力下降或變得冷漠遲鈍，這些看似心理問題，其實可能是額葉腫瘤造成。黃軒指出，這類病人常被誤診為憂鬱症或失智。

6. 無預警癲癇發作

若沒有癲癇病史，卻突然出現抽搐、口吐白沫、意識喪失，應立即就醫。研究指出，約四分之一的成人新發癲癇患者，最後被診斷出腦腫瘤。

7. 無故噁心、嗜睡

當腦壓升高刺激延腦的嘔吐中樞，即使沒有吃壞肚子，也可能反覆嘔吐、反應遲鈍甚至昏睡。

醫師提醒，單一症狀未必代表腦瘤，但若同時出現兩種以上且持續超過兩周，務必接受MRI或CT檢查。黃軒強調：「大腦不會大聲喊痛，它只會用細微的方式提醒你。」及早診斷、完整切除者，五年存活率可達九成以上。