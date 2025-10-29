快訊

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
二尖瓣脫垂是很常見的心臟瓣膜疾病，盛行率在年輕人大約是4至10%，且女性多於男性，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣膜脫垂等心臟疾病幾乎不可能造假，診斷必須透過超音波檢查，一看便知真假。報系資料照
二尖瓣脫垂是很常見的心臟瓣膜疾病，盛行率在年輕人大約是4至10%，且女性多於男性，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣膜脫垂等心臟疾病幾乎不可能造假，診斷必須透過超音波檢查，一看便知真假。報系資料照

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣脫垂是常見心臟瓣膜疾病，盛行率在年輕人約4至10%，女多於男，但幾乎不可能造假，診斷必須透過超音波檢查；反觀高血壓或心律不整，由於症狀變化大、測量環境差異明顯，較容易引發爭議。

洪惠風說，二尖瓣膜脫垂多屬先天性病變，後天成因相對少見，可能與感染、外傷或風濕性心臟病有關，但現今已相當罕見。這種疾病要靠心臟超音波診斷，不是抽血或照X光能判斷，根本沒辦法作假。

而前陣子的閃兵案，討論度也相當高的「高血壓」與「心律不整」，洪惠風坦言這2種情況最難認定，血壓會受環境與心理因素影響，部分患者在醫院測得偏高，俗稱「白袍性高血壓」，但在家中卻正常；也有人在醫院血壓正常、回家後偏高，稱為「隱匿性高血壓」。這讓臨床判定十分困難，若病人說家裡血壓高，醫院卻量正常，要不要診斷為高血壓，這中間有模糊地帶。

洪惠風指出，部分人可能透過不睡覺、服用升壓藥或刻意維持情緒緊張等方式操控數值，即使採用24小時血壓監測，也可能被刻意影響。為了補漏洞，後續制度可能改採「是否出現器官損傷」為判定依據，例如出現蛋白尿或左心室肥厚等明確病變，但這樣也會犧牲掉那些真的高血壓、但尚未出現病變的病人。

針對「心律不整」是否也可能成為漏洞，洪惠風說，心律不整發作具有間歇性，「有時候在醫院量正常，但回家才出現異常，除非當下有心電圖紀錄，否則難以確認。」這也讓部分人有可乘之機。

洪惠風表示，若真正患有嚴重二尖瓣膜脫垂或其他心臟疾病，接受高強度運動風險仍存在風險，可能因劇烈運動或感染導致心內膜炎，嚴重時甚至危及生命。雖然發生機率極低，但仍屬「有風險非零」的情況。

