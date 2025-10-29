快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
發票示意圖。聯合報系資料照
發票示意圖。聯合報系資料照

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金飛了，讓人好心疼。財政部南區國稅局提醒，若發現中獎發票破損或模糊不清，仍有補救方式，不一定拿不到獎金。

國稅局說明，若是「傳統紙本發票」，可持發票正本回到開立發票的商家，請對方協助核對存根聯資料，確認無誤後，商家可提供蓋有統一發票專用章的存根聯影本，中獎人即可持該影本與發票正本到代發獎金單位兌領獎金；若是「電子發票」，商家則會提供加註「補印」字樣的電子發票證明聯，與原發票一起前往兌領即可。

國稅局建議，為避免發票受潮、遺失或毀損，最好多使用「雲端發票載具」（如手機條碼、會員卡等），不僅能自動對獎、減少紙張浪費，還有機會中專屬獎項。

國稅局提醒，5月至12月的雲端發票專屬獎，包括100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組、500元獎315萬組，只要設定好匯款帳號，中獎獎金還能自動入帳，不怕錯過成為千萬富翁的機會。

國稅局 發票

延伸閱讀

列報對陸捐贈 須經許可

執業者設帳簿 才能核實計稅

擴大書審 正確申報行業別

雲林有餐廳多次未開統一發票被檢舉 遭國稅局停業14天

相關新聞

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷

前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。 駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

頭痛、手拙別輕忽！醫揭「7大警訊」：恐是腦癌前兆

有時候我們以為只是「太累」，其實可能是大腦在發出求救訊號。胸腔暨加護醫學科醫師黃軒近日在社群發文提醒，腦腫瘤早期症狀多半細微、容易被忽略，若同時出現多項異常，就該盡快進行腦部檢查，「早期發現，存活率可超過九成」。

「金環獎」頒獎典禮 卓榮泰親自表揚查緝環保犯罪有功人員

環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，行政院長卓榮泰親自到場頒獎。獲獎者表示，現...

苗栗女子乳房有硬塊不是乳癌 竟是罕見「肉癌」纏身

苗栗56歲的黃姓女子幾個月來一直覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，她起初不以為意，但近日開始明顯摸到硬塊且會疼痛，因此到苗栗市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。