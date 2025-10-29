中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金飛了，讓人好心疼。財政部南區國稅局提醒，若發現中獎發票破損或模糊不清，仍有補救方式，不一定拿不到獎金。

國稅局說明，若是「傳統紙本發票」，可持發票正本回到開立發票的商家，請對方協助核對存根聯資料，確認無誤後，商家可提供蓋有統一發票專用章的存根聯影本，中獎人即可持該影本與發票正本到代發獎金單位兌領獎金；若是「電子發票」，商家則會提供加註「補印」字樣的電子發票證明聯，與原發票一起前往兌領即可。

國稅局建議，為避免發票受潮、遺失或毀損，最好多使用「雲端發票載具」（如手機條碼、會員卡等），不僅能自動對獎、減少紙張浪費，還有機會中專屬獎項。

國稅局提醒，5月至12月的雲端發票專屬獎，包括100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組、500元獎315萬組，只要設定好匯款帳號，中獎獎金還能自動入帳，不怕錯過成為千萬富翁的機會。