快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

直衝大醫院部分負擔破千元 護理粉專批：有錢人照常享受、窮人多排隊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。示意圖。本報系資料照片
為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。示意圖。本報系資料照片

為解決急診壅塞，衛福部石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。護理粉專「護理正義」發文指出，1200元對有錢人「只是小菜一碟」，付費就可享受低護病比、高資源醫學中心，「真正受罰的是月薪3萬、胸悶心悸還不知該掛哪科的弱勢朋友。」

「護理正義」粉專指出，衛福部提出的分流政策，只是「換瓶子裝水」，不僅有錢人繼續享受醫學中心資源，醫學中心恐「一樣塞」，區域醫院、地區醫院照顧相同疾病，護病比更高、資源更緊繃，換句話說，有錢人繼續享受較好的照護，「窮人則被迫多排隊、多忍受」，這不叫分級醫療，而是「醫療階級化」。

除醫療階級化隱憂，民眾不知如何分辨輕、重症為另一大危機。「護理正義」粉專指出，並非人人都是醫學專家，他舉出真實情況，「阿嬤肚子痛該如何判斷是腸胃炎或胰臟炎？」民眾需要的是護理師衛教，經正確檢傷分類、快速轉診，而不是「路口設收費站懲罰迷路的人」讓分級真相淪為懲罰窮人的時間，「有錢人花錢買時間，窮人花錢排隊、跑轉診、再跑醫學中心。」

「護理正義」粉專呼籲，政府別再用「分級轉診」包裝懲罰弱勢，資源不均靠漲價解決不了，只讓有錢人更方便、窮人更辛苦，且台灣同病不同酬，相同疾病在小型醫院治療，醫療人員獲得給付比醫學中心低，且區域醫院照顧病人嚴重程度，不亞於醫學中心，卻有最高的護病比，新制實施恐是「護理師承擔最多。」

福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。本報資料照片。
福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。本報資料照片。

醫學中心 護病比 護理師 衛福部 石崇良

延伸閱讀

豬隻禁宰、禁運令延長衝擊小吃！台南排隊名店「阿明豬心」暫時停業

未轉診至醫學中心加收五成部分負擔 醫界籲配套家醫制度培養分級觀念

11月2日假日急症中心上路！輕症不用跑大醫院 就醫、收費資訊5大QA一次看

接案護理師時代？最快11月中下旬開放 護理師揭盲點「核心問題難解」

相關新聞

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷

前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。 駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

頭痛、手拙別輕忽！醫揭「7大警訊」：恐是腦癌前兆

有時候我們以為只是「太累」，其實可能是大腦在發出求救訊號。胸腔暨加護醫學科醫師黃軒近日在社群發文提醒，腦腫瘤早期症狀多半細微、容易被忽略，若同時出現多項異常，就該盡快進行腦部檢查，「早期發現，存活率可超過九成」。

「金環獎」頒獎典禮 卓榮泰親自表揚查緝環保犯罪有功人員

環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，行政院長卓榮泰親自到場頒獎。獲獎者表示，現...

苗栗女子乳房有硬塊不是乳癌 竟是罕見「肉癌」纏身

苗栗56歲的黃姓女子幾個月來一直覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，她起初不以為意，但近日開始明顯摸到硬塊且會疼痛，因此到苗栗市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。