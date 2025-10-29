長榮空服員離世…勞團籲整體制度改革 洪申翰：已展開病假權法制化研議

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者葉冠妤/攝影
一名長榮航空空服員月初抱病執勤，返台後因病離世，引起外界討論勞工病假權議題，勞團主張，保障勞工申請病假或特休假不會遭受雇主不利對待，應進行整體請假制度的檢討與改革。勞動部洪申翰今受訪表示，兩周前已展開保障勞工病假權的法制化研議。

桃園市產業總工會指出，勞動部長洪申翰在長榮空服員案最受到關注時，提出「請病假不該全勤泡湯」的言論，也召集6大航空公司商議空勤人員請病假不納入勤惰考評，但對於整體勞工請假制度應該如何改善，至今仍提不出改革方案。

桃產總主張，這種只處理個案爭議而不作全面改革的作法，彷彿全台灣基層勞工申請病假或特休都不會遭到不利益對待，要求勞動部應針對整體請假制度進行檢討改革。

洪申翰今在立法院受訪時表示，勞動部非常關注勞工健康權，雇主不該透過管理制度，逼得勞工恐懼請病假或者抱病上班。勞動部在兩周前展開勞工病假權利的法制化研議，包括修訂勞工請假規則、函釋等幾個路徑，都正在研議優缺點及相關配套。

