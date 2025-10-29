百歲人瑞激增四成！石崇良：健保資源轉向急性後期照護與健康促進

今天是九九重陽節，總統賴清德出席活動指出，政府為「全民打拼，健康久久」，目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19%，即將超過20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，但全民平均餘命約80歲，不健康年數大概也有8年，「健康台灣」透過各項努力減少民眾臥床或生活需要照顧的年限。

慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，節目由台大前校長楊泮池、台大醫院前院長李源德召集規畫，主題內容以深入淺出方式，讓觀眾聽得懂，希望減少不健康餘命，避免造成病患痛苦、家庭和醫療體系沉重負荷。

台灣今年進入超高齡社會，依最新統計，國內65歲以上人口已達460萬人，2024年統計，國人平均餘命達80.77歲，男性為77.42歲、女性84.3歲，預估2025年統計，國人平均餘命達81.49歲，男性為78.2歲、女性84.76歲，女性比男性多活6歲多。

另，民國109年至114年國內百歲人瑞人數，自4042人成長到5749人，成長率高達42%，顯示百歲人瑞愈來愈多。其中，男性41%、女性59%；年齡方面男性最高齡者是115歲、女性122歲。

衛福部長石崇良表示，國內65歲以上人口占比已達19.6%，預計今年年底就會達到20%，步入超高齡社會，依2023年統計，國人不健康壽命平均為7.7年，大約就是整體壽命的十分之一，但在失能率統計上，65歲以上人口中約是16.5%，大約10人中接近2人是需要被照顧或是臥床，目前努力下降失能率，延長整體健康壽命，因應高齡浪潮。

明年健保總額將超過一兆元，石崇良說，目前健保多用於照顧失能患者，往後將把多一點資源放在急性後期照顧(PAC)，以及前端預防、健康促進，降低長照支出及社會分負擔。至於，民國113年國人十大死因前五名中，其中死於三高相關疾病者約6.1萬人，占總死亡人數3成。他說，健保總額支付三高費用，一年花費1700億元、550萬人，為健保支出的第一名。

另，失智症方面，依衛福部統計，65歲以上盛行率達7.99%，2025年推估達38萬人。失智症僅是表面診斷，其分為阿茲海默氏症、血管型失智症等，但健保分類中無法歸類阿茲海默氏症，因此，針對失智症防治，衛福部會加強宣導，並再多做討論，如何讓失智症登載更為完備。

石崇良說，男女性在壽命方面，男性少於女性，原因是男性健康多不守紀律，如吸菸率、飲酒率都高於女性，目前賴清德總統推動健康台灣，這不是靠吃藥，而是靠改變生活習慣，才能活的健康。

在自殺方面，衛福部最新統計，民國113年國人十大死因中，自殺重返第十名，在亞洲國家中，過往以日本的自殺率最高，但現在已是南韓。

石崇良說，依自殺人口年齡分析，以往仍以65歲以上族群最高，研判應是疾病因素產生輕生念頭，另一部分是憂鬱症，這兩項是大宗，但2007年後，65歲以上自殺死亡率下降，15至24歲年輕人及40歲族群，自殺率開始上升，其中15到24歲多數是情感因素、壓力，40歲族群與家庭因素有關，自殺防治是未來的重點挑戰。