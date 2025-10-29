健保各部門首列「護理專款」全聯會提設專屬給付標準 健保署將研議

護理人力出走，各界關心護理處境，衛福部健保會在明年健保總額中，編列55億餘元提升護理待遇。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，除這筆預算，經協商在總額4大部門中，均保留一筆護理專用款項，但現行健保支付標準，不關護理人員的項目未獨立列出，如外科手術，未區分出護理點數，而是整包給付醫院，全聯會已啟動研究，將建議健保將一定比率保留給護理人員。

健保總額分西醫、西醫基層、中醫、牙醫4大部門，陳麗琴說，今年總額協商通過，每一部門阻俄，均設一筆款項，專用於提升護理人員待遇，不過，要實際落實，必須調整健保支付標準，目前相關標準中，只有由護理師「獨力完成」項目，如為病人打點滴等，有點數支付給護理師，其餘項目則沒有專門給付給護理師的點數，而是整包給付給醫院，由醫院統一分配。

陳麗琴強調，為提升護理留任意願，給付費用直接進入護理師口袋相當重要，臨床上諸多醫療項目，都是護理師與其他職類醫療人員合力完成，如一項外科手術，需有刷手護理師、流動護理師合力完成，但健保只給付一枱手術若干點，並未獨立計算給護理師的點數。為此，全聯會已著手研究，各項醫療項目應區分多少比率點數給護理人員，將提供健保署參考。

陳麗琴指出，要算出支付給護理師的點數比率，除參考國際文獻外，也針對不同層級醫院進行調查，了解護理師在不同醫療項目中，花費多少時間、心力，訂出比率後，會將研究結果提供給健保署，由健保署再委託專家研究，讓護理師擁有「獨自的給付」，盼讓護價值被看到，在健保給付中被重視。全聯會日前舉辦研討會，健保署長陳亮妤已同意這項建議，將著手研議。

過去四大總額中，並未獨立出一筆護理師專用款項，今年是首次做出這項決議。陳麗琴表示，護理人力缺乏對醫療環境而言，固然是危機，但對她而言，這項危機也是契機，不論是醫療院所經營者，或社會大眾，均了解護理重要性，健保會付費者代表，也同意應在不同總額部門中，均列出一定比率款項，「要幫護理人員加薪。」