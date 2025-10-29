狂吃蛋白質也沒用？營養師曝「8樣天然增肌好幫手」：讓你吃出線條

明明有運動也努力吃蛋白質，卻總覺得肌肉量上不去？營養師高敏敏強調其實除了訓練強度，飲食內容更是關鍵。高敏敏在臉書粉專分享，想讓肌肉長得結實又不發胖，就要從「天然增肌食物」下手，她幫大家整理出8種天然食物，不僅吃得聰明，還能吃出線條。

一、乳製品

高敏敏表示，牛奶、優格、起司等乳製品都含有優質蛋白與鈣質，能幫助肌肉生成、維持骨骼強健，運動後喝一杯低脂牛奶，也是很棒的修復策略。

二、牛肉

牛肉富含白胺酸與肌酸是增肌的兩大關鍵營養，不僅能幫助肌肉合成，也可以提升力量與訓練表現，是增肌族的黃金蛋白質來源之一。

三、堅果

堅果富含好油脂與熱量，適合當健康零食，能幫助增肌、增重又不怕吃進太多空熱量，高敏敏建議「選擇無調味原味堅果最加分」。

四、全穀物

糙米、燕麥、全麥麵包都是優質的碳水來源，可以穩定釋放能量、幫助訓練更持久，還能避免脂肪囤積。

五、澱粉類植物

南瓜、玉米、紅豆、綠豆富含膳食纖維，可補充能量又不怕多餘負擔，是天然又安全的增肌好幫手。

六、鮭魚

高蛋白、低熱量含豐富Omega-3，可以幫助肌肉修復與抗發炎，也是提升代謝的健康脂肪來源。

七、酪梨

酪梨含好油脂、維生素與礦物質，能促進肌肉生長也守護心血管健康，可搭配沙拉或全麥吐司一起吃。

八、黑巧克力

70%以上的黑巧克力富含表兒茶素，可以促進肌肉生成、提升修復速度，適量享用不僅滿足口慾，還能幫助訓練成效更好。