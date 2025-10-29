快訊

重陽節百歲人瑞達5749人創新高 最年長122歲也破紀錄

中央社／ 台北29日電
今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。示意圖。圖／AI生成
今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。示意圖。圖／AI生成

今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。

今天是農曆9月9日重陽敬老節，政府每年都會致贈象徵福壽延年、身體健康的金鎖片給予百歲以上人瑞，去年採購金額近6000萬元。衛福部社家署代理署長周道君今天接受媒體電話聯訪表示，今年金鎖片決標金額為新台幣7699萬5606元。

國內百歲人瑞人數，周道君說明，民國112年為5011人、113年為5542人，今年人瑞再創新高，統計至8月29日5749人，較112年新增738人、成長約15%。

年紀最長長者部分，去年為119歲女性，今年則由122歲女性拔得頭籌；今年男性最年長則為115歲男子。周道君說明，最年長女性居住於台北市，先前出國到夏威夷，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回不來、遭到除籍，今年才回來。

照顧長輩，周道君說，對於失能者，政府有提供長照資源，獨居長者則有獨老關懷協助；此外，也有百歲長輩仍在社區照顧關懷據點活動，歡迎長輩盡早到社區中多參與各樣活動，在人生後段也盡量與社會保持聯繫，再參考國民健康署的營養建議，適度運動，百歲不是夢。

長輩 台幣 人瑞 長照

