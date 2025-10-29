快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

聽新聞
0:00 / 0:00

我國人瑞人數再創新高 社家署曝重陽「金鎖片」採購價逾7699萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署歷年均會按民俗傳統，發給剛滿百歲以上人瑞2錢金鎖片，象徵長壽與福氣。本報資料照片。
衛福部社家署歷年均會按民俗傳統，發給剛滿百歲以上人瑞2錢金鎖片，象徵長壽與福氣。本報資料照片。

今天是九九重陽節賴清德總統日前赴台中探視人瑞夫妻，並發給「金鎖片」。衛福部社家署歷年均會按民俗傳統，發給剛滿百歲以上人瑞2錢金鎖片，象徵長壽與福氣。今年全球金價上漲，衛福部社家署代理署長周道君指出，今年國內人瑞數量創新高，該署花在購買金鎖片費用，高達7699萬餘元，鼓勵高齡長者多到社區活動，「讓百歲不是夢。」

衛福部統計，近5年國內人瑞人數攀升，僅112年因新冠疫情微幅下降，110年國內人瑞人數為4721人、111年為5076人、112年為5011人、113年5542人，114年統計至8月29日，共5749位人瑞，較112年新增738人，增幅15%，且歷年人瑞男女比率，均是「女高男低」。去年金鎖片只花費6千餘萬元，今年費用創新高，達7699萬元。

去年最高齡人瑞為119歲，今年統計則為一名122歲女性，男性最高齡則為115歲。周道君說，經詢問地方政府，這位居住於台北市的長輩，並非「一年長了3歲」，而是他在疫情前出國至夏威夷，因疫情無法歸國而被除籍，今年恢復國籍，成為最高齡人瑞。

截至113年12月，全國已布建4993處社區照顧關懷據點。周道君表示，不少長者「活動力還不錯」，甚至有高齡超過100歲民眾，還在社區關懷據點走動，衛福部提供各式長者服務供國內民眾使用，若長輩進入失能，有長照相關資源可用，針對獨居長者，則提供獨老關懷，鼓勵長者多與社會保持聯繫，透過增加活動，及遵照衛福部國健署營養、運動相關建議，可讓「百歲不是夢」。

人瑞 衛福部 金價 長輩 重陽節 賴清德

延伸閱讀

重陽後「天月星」報到…3生肖健康危機！羊注意腸胃、這動物別想太多

周三迎重陽 命理師揭「極陽日」2招開運催旺整年

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券

相關新聞

整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷

前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。 駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

無法一覺到天亮好困擾！醫教4招進入「深睡期」 這時候運動最棒

現代人壓力龐大，「一覺到天亮」成了許多人夢寐以求的渴望，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，睡眠雖是身體休息的時刻，但大腦仍在進行任務，並非完全「關機」。睡眠歷程會從淺睡期（N1、N2）進入深睡期（N3），再進入快速動眼期（REM），整晚約循環四到六次，然而若長期壓力大、睡前滑手機或思緒停不下，就可能被困在淺睡期，導致容易驚醒、睡不安穩。

重陽節百歲人瑞達5749人創新高 最年長122歲也破紀錄

今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

直衝大醫院部分負擔破千元 護理粉專批：有錢人照常享受、窮人多排隊

為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。