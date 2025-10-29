聽新聞
我國人瑞人數再創新高 社家署曝重陽「金鎖片」採購價逾7699萬
今天是九九重陽節，賴清德總統日前赴台中探視人瑞夫妻，並發給「金鎖片」。衛福部社家署歷年均會按民俗傳統，發給剛滿百歲以上人瑞2錢金鎖片，象徵長壽與福氣。今年全球金價上漲，衛福部社家署代理署長周道君指出，今年國內人瑞數量創新高，該署花在購買金鎖片費用，高達7699萬餘元，鼓勵高齡長者多到社區活動，「讓百歲不是夢。」
衛福部統計，近5年國內人瑞人數攀升，僅112年因新冠疫情微幅下降，110年國內人瑞人數為4721人、111年為5076人、112年為5011人、113年5542人，114年統計至8月29日，共5749位人瑞，較112年新增738人，增幅15%，且歷年人瑞男女比率，均是「女高男低」。去年金鎖片只花費6千餘萬元，今年費用創新高，達7699萬元。
去年最高齡人瑞為119歲，今年統計則為一名122歲女性，男性最高齡則為115歲。周道君說，經詢問地方政府，這位居住於台北市的長輩，並非「一年長了3歲」，而是他在疫情前出國至夏威夷，因疫情無法歸國而被除籍，今年恢復國籍，成為最高齡人瑞。
截至113年12月，全國已布建4993處社區照顧關懷據點。周道君表示，不少長者「活動力還不錯」，甚至有高齡超過100歲民眾，還在社區關懷據點走動，衛福部提供各式長者服務供國內民眾使用，若長輩進入失能，有長照相關資源可用，針對獨居長者，則提供獨老關懷，鼓勵長者多與社會保持聯繫，透過增加活動，及遵照衛福部國健署營養、運動相關建議，可讓「百歲不是夢」。
