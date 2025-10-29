快訊

少女臉歪膨脹不敢照鏡子…竟是罹患下顎罕見腫瘤 醫：18歲罹病很少見

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾說明植牙設計是利用傾斜式植體All on 的概念完成。記者林敬家／攝影
秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾說明植牙設計是利用傾斜式植體All on 的概念完成。記者林敬家／攝影

18歲的黃小妹因下顎逐漸膨脹、臉部不對稱與咬合異常，於2021年前往彰化秀傳紀念醫院求診，經影像與病理檢查，她被確診罹患罕見良性齒源性腫瘤「牙骨質骨化纖維瘤」，若未及時治療，可能造成顎骨變形、臉部不對稱及咀嚼障礙，18歲即罹患的情況相當少見。

秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾指出，牙骨質骨化纖維瘤多好發於20至40歲女性，此腫瘤雖屬良性，黃小妹18歲即罹病的情形相當罕見，由於正值青春年華，秀傳顱顏中心醫療團隊除追求腫瘤完整切除外，更重視外觀與功能的重建。

林楠瑾說，腫瘤邊界與正常骨質交錯，手術若不精準可能傷及神經或造成顎骨變形。術前醫療團隊運用3D列印模型與導引版規劃手術，成功完整切除腫瘤，同時保留神經與口腔功能。切除後，醫師以重疊腓骨皮瓣重建下顎，恢復支撐結構，也保留日後植牙基礎，術前已依All-on-X設計規劃植牙位置，確保咀嚼與外觀順利重建。

歷經多小時手術與復原期後，黃小妹臉部對稱、口腔功能正常，能自信微笑與進食。她感謝醫師表示，手術前我幾乎不敢照鏡子，現在終於能自在笑出來。

林楠瑾強調，這案例展現3D列印輔助切除、顎骨重建與ALL-ON-X全口重建等先進技術的臨床價值，透過精準規劃與跨科合作，不僅可有效切除腫瘤，更兼顧美觀與功能。他提醒，若出現臉部不明腫脹、咬合異常或臉型改變，應及早就醫檢查，以免延誤治療。

