兩無罣礙的柔軟自在 蔣勳新書《池上 萬安 龍仔尾 貓》正式發表

連假的周五傍晚，台東池上的路邊樹下忽有黑影無聲行過，一只油亮的黑貓像領路人般帶我們前往鄰近一棟90年老屋，木造建物前身為福原國小校長宿舍，並從2023年重新以「蔣勳池上書房」之姿對公眾開放，而記者前往的10月下旬當日則是作家蔣勳新書、《池上 萬安 龍仔尾 貓》的正式上市。

作家蔣勳長年沈浸於寫作、心靈與美學，著作等身，然新書封面竟轉為以貓為主題，書封並有雙版本皆使用蔣勳以貓為主題的畫作。綠色版棲息了一只白貓，粉色版則有一上下顛倒、張開渾圓大眼的黑貓，更被蔣勳趣稱為「Blackpink」、討喜可愛。是何等因由令蔣勳如斯愛貓？當日池上的記者會中，只見蔣勳話說從頭，漫談起疫情間的點滴心路。

原本曾應「台灣好基金會」駐點池上的蔣勳，大疫期間曾短暫留宿於台東池上鄉萬安村龍仔尾一處1960年代的三合院。該區因海岸山脈蜿蜒似龍，又因處山脈之末而得名龍仔尾。當時門前常送來鄰居友人的食糧物資，蔣勳便以此煮粥，無事則在林野間散步、或在三合院中搬著藤椅淡看田園景致。不僅果樹的自然生落帶來省思，一只神奇貓兒的出現與相伴，更在彼時令人憂心的疫情情勢中為蔣勳帶來安定，甚至改變了他的心路思緒。「你們可以看那段影片，真的只有他會陪著我走，一走就是兩小時，不知道他從什麼地方出來，等我走完他也就離開了。」

這段記憶無意間被紀錄片導演蕭菊貞記錄下成為照片，並收錄在《池上 萬安 龍仔尾 貓》書中，蔣勳筆下更真情流露，在書中記述為「懷念每次一起走路，卻兩無罣礙的關係。」

回看2020年的五至八月間，蔣勳除旅居龍仔尾也開始作畫，近日「蔣勳池上書房」開展的《眾生平安 皆大歡喜》特展便有大量貓兒畫作，有蔣勳的墨寶亦有「貓生」萬千姿態，其中更有一只黑貓雕塑搭配「Blackpink」版新書，就著日式老屋窗邊放鬆片刻，令人好生羨慕。

原來貓兒不僅伴隨蔣勳在龍仔尾蟄居歲月，更成為他畫筆下的最佳模特兒，「他一睡可以睡很久，真的、我不知道貓（原來）可以睡16個小時。」語畢遂令當日與會來賓不禁莞爾。同時這段相伴更讓蔣勳更感受到了自在與孤獨的新義，「就是他（貓）可以陪伴你、可是他也有他自己的孤獨，我覺得如果人學習這個多好，我真的跟貓學習太多東西。」

翻開新書，初始便以《金剛經》結尾的「皆大歡喜」為題，為眾生祈福，也是近日開啟的特展名稱，「我一直覺得眾生講的就是人，我們講眾生平等好像就是說人平等，可是不是，在《金剛經》裡講真的是跟動物的共同平等。」新書內容從海岸山脈起始，在蔣勳筆下，陸續遍及萬安（鄉）、福德詞、龍仔尾，果樹與貓，仿若由蔣勳帶領讀者重新踏入一段山海縱谷間的淡然閒散。「那三個月才體會龍仔尾幫助我好大，就是你跟動物的關係、你跟蓮霧的關係、你跟芒果的關係，你忽然回到了一種自在，不然我真的很慌。我就一直問（主人）說那麼多芒果要怎麼辦，可是後來想：本來你如果不來住，它（果樹）也是這樣子開了、落了、結了果、又落了，那大自然是這樣子的，是不是我太把自己放在一個很重要的位置了？所以我覺得這是一個很特別的，可能東方印度古老的哲學給了我很多感動。」

他並感性表示，非常感謝在全世界驚慌的時候有一個地方這麼接納他、這麼安靜，並謝謝台東、謝謝池上、謝謝萬安村、謝謝龍仔尾，幫他度過最艱難的時刻。蔣勳並希望能以這本小書回饋台東、回饋池上也回饋萬安村、回饋龍仔尾，「就是一個小小的心願，希望大家認識這樣小的地方，因為它純樸，它裡面有龍脈，所以這個力量會變得很強很強。」