白內障不開刀恐爆四大危機！水晶體變毒蛋白 嚴重恐失明

聯合新聞網／ 綜合報導
白內障是高齡化社會常見的眼疾。示意圖／ingimage
白內障是高齡化社會常見的眼疾。示意圖／ingimage

白內障高齡化社會常見的眼疾，許多人視力模糊卻認為只是小問題而不就醫，對此眼科醫師粘靖旻提醒，白內障並非是能「拖著不理」的疾病，一旦「過熟」，不僅視力惡化，甚至可能釋放毒性蛋白、引發眼內發炎，嚴重時會導致失明

粘靖旻在臉書指出，白內障應積極治療，若放任惡化，恐帶來四大危機：

急性青光眼發作

白內障惡化後，水晶體會變厚變硬，如同氣球般膨脹，推擠虹膜使房水無法流通，造成眼壓暴升，若演變成急性青光眼，會出現劇烈眼痛、頭痛、噁心、嘔吐，視力迅速下降，如果沒有在24小時內就醫，視神經恐永久受損。

水晶體變成毒蛋白

過熟性白內障如同放太久的雞蛋，水晶體內的蛋白質會變性分解，釋出大量發炎物質與毒性蛋白，引起眼內嚴重發炎，患者可能出現紅腫、畏光、劇痛，甚至引發虹膜炎、前房積膿等併發症，更嚴重的是，水晶體變硬後會讓手術難度大增，即使開刀也不一定能挽回視力。

水晶體脫位

隨著病程進展，支撐水晶體的懸韌帶逐漸脆化，當結構無法負荷重量，就可能導致部分或完全脫位，輕者引發散光與視力波動，重者水晶體甚至掉入玻璃體腔，需動複雜手術取出。粘靖旻形容，這種情況就像「眼球內發生地震」，極易造成嚴重視力障礙。

晶體性青光眼

這是白內障最狡猾的併發症，白內障增厚時，會慢慢擠壓周圍結構、使房角變窄、房水排出受阻，與急性青光眼不同，晶體性青光眼眼壓上升緩慢、幾乎無痛，患者常在視野縮小、出現視覺死角時才察覺，往往已造成不可逆的視神經損傷。

白內障 視力 手術 眼壓 失明 高齡化 蛋白質

相關新聞

整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷

前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。 駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

無法一覺到天亮好困擾！醫教4招進入「深睡期」 這時候運動最棒

現代人壓力龐大，「一覺到天亮」成了許多人夢寐以求的渴望，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，睡眠雖是身體休息的時刻，但大腦仍在進行任務，並非完全「關機」。睡眠歷程會從淺睡期（N1、N2）進入深睡期（N3），再進入快速動眼期（REM），整晚約循環四到六次，然而若長期壓力大、睡前滑手機或思緒停不下，就可能被困在淺睡期，導致容易驚醒、睡不安穩。

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

直衝大醫院部分負擔破千元 護理粉專批：有錢人照常享受、窮人多排隊

為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取...

長榮空服員離世…勞團籲整體制度改革 洪申翰：已展開病假權法制化研議

一名長榮航空空服員月初抱病執勤，返台後因病離世，引起外界討論勞工病假權議題，勞團主張，保障勞工申請病假或特休假不會遭受雇...

