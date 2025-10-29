白內障不開刀恐爆四大危機！水晶體變毒蛋白 嚴重恐失明

白內障是高齡化社會常見的眼疾，許多人視力模糊卻認為只是小問題而不就醫，對此眼科醫師粘靖旻提醒，白內障並非是能「拖著不理」的疾病，一旦「過熟」，不僅視力惡化，甚至可能釋放毒性蛋白、引發眼內發炎，嚴重時會導致失明。

粘靖旻在臉書指出，白內障應積極治療，若放任惡化，恐帶來四大危機：

急性青光眼發作

白內障惡化後，水晶體會變厚變硬，如同氣球般膨脹，推擠虹膜使房水無法流通，造成眼壓暴升，若演變成急性青光眼，會出現劇烈眼痛、頭痛、噁心、嘔吐，視力迅速下降，如果沒有在24小時內就醫，視神經恐永久受損。

水晶體變成毒蛋白

過熟性白內障如同放太久的雞蛋，水晶體內的蛋白質會變性分解，釋出大量發炎物質與毒性蛋白，引起眼內嚴重發炎，患者可能出現紅腫、畏光、劇痛，甚至引發虹膜炎、前房積膿等併發症，更嚴重的是，水晶體變硬後會讓手術難度大增，即使開刀也不一定能挽回視力。

水晶體脫位

隨著病程進展，支撐水晶體的懸韌帶逐漸脆化，當結構無法負荷重量，就可能導致部分或完全脫位，輕者引發散光與視力波動，重者水晶體甚至掉入玻璃體腔，需動複雜手術取出。粘靖旻形容，這種情況就像「眼球內發生地震」，極易造成嚴重視力障礙。

晶體性青光眼

這是白內障最狡猾的併發症，白內障增厚時，會慢慢擠壓周圍結構、使房角變窄、房水排出受阻，與急性青光眼不同，晶體性青光眼眼壓上升緩慢、幾乎無痛，患者常在視野縮小、出現視覺死角時才察覺，往往已造成不可逆的視神經損傷。