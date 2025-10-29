快訊

未轉診至醫學中心加收五成部分負擔 醫界籲配套家醫制度培養分級觀念

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為落實分級醫療，衛福部最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收百分之五十部分負擔」措施。基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然建議以「家庭醫師制度」作為核心配套，讓民眾都先到基層診所看診，有需要再轉診。報系資料照
為落實分級醫療，衛福部最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收百分之五十部分負擔」措施。基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然建議以「家庭醫師制度」作為核心配套，讓民眾都先到基層診所看診，有需要再轉診。報系資料照

為落實分級醫療，衛福部最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收百分之五十部分負擔」措施。不過民眾反映不清楚自己狀況是小病還大病，若真的不慎誤闖遭加收會不會變相在懲罰病患。基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然表示，若要真正落實分級醫療，應重新檢討轉診制度設計，並以「家庭醫師制度」作為核心配套，讓民眾都先到基層診所看診，有需要再轉診。

林應然表示，健保在最初設計時即以分級醫療為原則，規畫醫學中心部分負擔50%、區域醫院40%、地區醫院30%、基層診所20%，希望透過費用差距引導病人依照病情選擇適當層級就醫。不過，當年因醫界擔心影響看診量，最後無疾而終，並未徹底執行收取部分負擔，導致制度無法真正發揮分流效果。

若要重啟分級精神，需要有良好的配套措施，林應然說，總不可能在醫院內各科門診派員協助判斷是嚴重還是不嚴重，若不嚴重的病患請他離開，誰要當這樣的「壞人」承擔責任。因此建議可以仿造國外「家庭醫師制度」，一般生病後由家庭醫師先看診，若判斷需要轉診，再拿轉診單到大醫院看病。

不過此舉會不會造成就醫延誤，林應然認為，若家庭醫師制度完善，病患若經醫師判定病情緊急，可立即轉診或送往急診處理。急診本就有檢傷分類機制，可依重症程度決定負擔比例，真正緊急個案不會受影響。反而目前急診壅塞的主因，是「該住院卻無法入住」的病患滯留急診，與輕症患者無關。

林應然指出，加上目前醫院檢驗檢查費用多由健保全額給付，讓民眾認為即使為一般感冒，也傾向直接前往醫院就診。「病人覺得只多付幾百元，卻能做數千元檢查，自然覺得不虧」，因此建議應同步調整部分負擔結構，拉大層級差距，不然現在就是多個幾百元，卻享有高級檢查還不用付錢，根本不痛不癢。

林應然說，除了教育民眾要有分級醫療觀念外，以制度化的轉診流程與明確費用差異來管理。

醫師 病患 部分負擔

未轉診至醫學中心加收五成部分負擔 醫界籲配套家醫制度培養分級觀念

為落實分級醫療，衛福部最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收百分之五十部分負擔」措施。不過民眾反映不清...

