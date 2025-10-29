11月2日假日急症中心上路！輕症不用跑大醫院 就醫、收費資訊5大QA一次看
為解決醫學中心急診壅塞，衛福部規畫「假日急症中心」將於11月2日上路，六都選定13個地點，包含台北市的北市聯醫昆明院區、林森院區、信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必在大醫院急診久候，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。
衛福部健保署參考日本，將推動「假日輕急症中心（Urgent Care Center，UCC）」試辦計劃，治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，看診時間是周日或連續假日的上午8時至晚上12時，由基層診所醫師輪值。
關於「假日輕急症中心」5大QA：
Ｑ：六都13處假日急症中心的地點在哪裡？
Ａ：
台北市：
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（林森院區）
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（昆明院區）
台北市立聯合醫院附設信義門診部
新北市：
土城區的恩樺醫院
中和區怡和醫院
桃園市：
龍潭敏盛醫院
大園敏盛醫院
的大明醫院（龜山區）
中美醫院（中壢區）
台中市：
台安醫院雙十分院
家健聯合診所
台南市：
永川醫院（中西區）
高雄市：
文雄醫院（三民區）
Ｑ：假日急症中心看診時間、提供那些種服務？
Ａ：診療時段為周日及國定假日的上午8時至24時，醫療團隊為2班制，包含內（兒）科系及外（骨）科系，擁有簡易X光及急救設備，如生產包、縫合包、電擊器等設備；另外，耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置或採遠距會診方式，不開立慢性病處方箋。
Ｑ：假日急症中心如何收費？
Ａ：就醫掛號費依各縣市有所不同，台北市比照北市聯醫，掛號費80元，無健保外籍人士，收費標準為整體醫療費用乘上1.3倍。所有縣市部分負擔比照基層診所與地區醫院，收取150元。
現行急診部分負擔標準為基層診所與地區醫院收費150元、區域醫院400元、醫學中心750元，若原本想去區域醫院或醫學中心，民眾至假日急症中心就醫可能減輕費用負擔。
Ｑ：哪些病可去假日急症中心就醫？
Ａ：健保署醫務管理組長劉林義說，醫師公會全國聯合會已與基層診所合作，將製作附有圖文的就醫指引，目前指引建議5種情況適合至假日急症中心就醫：
發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕微腸胃不適、簡單傷口處理，及小兒前述症狀處置。
Ｑ：病情嚴重可以到假日急症中心看診嗎？
Ａ：假日急症中心的急診醫療服務，以急診檢傷分類第3級、第4級及第5級病人為主；若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第1級、第2級者，須設置綠色通道後送醫院，轉診後送機制完善。
全民健康保險周日及國定假日輕急症中心試辦計畫，實施期間為今年11月1日至明年12月31日，目標是在平時紓解急診壅塞，分散照護輕急症病人；疫情或特殊緊急狀況：可作為急救中心（站），以擴大醫療韌性。
