11月2日六都13處假日急症中心上路 石崇良：比照基層診所 部分負擔150元

為解決醫學中心急診壅塞，衛福部規畫「假日急症中心」將於11月2日正式上路，目前六都已選定13個地點，包含台北市的北市聯醫昆明院區、林森院區、信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必在大醫院急診久候，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。

全民健康保險周日及國定假日輕急症中心試辦計畫，實施期間為今年11月1日至明年12月31日。衛福部長石崇良今參與「百大醫言堂」節目上線啟動儀式後受訪表示，「假日急症中心」目前於六都佈置13個地點，將在十一月二日同步啟用，地點設有X光、超音波等簡單檢驗設備，提供民眾一站式的輕症、急症處理，如小傷口縫合等，目前六都規畫地點為沒有開設24小時急診的地區醫院，因其有足夠的空間跟設備。

石崇良指出，假日急症中心的掛號費由各縣市衛生局核定，每一家醫院都不相同，但部份負擔的部分是比照基層診所、地區醫院收取150元。

假日急症中心一天會開兩個診，時間從早上8點到夜間12點，共16個小時，並分成兩班、兩個診室，每一個診都會有內科、兒科和骨外科，每一個診會有兩位護理人員，並提供藥品調劑的服務，所以一定會有藥師，另外也安排了檢驗的醫檢師、放射師操作必要的抽血跟X光檢查。

石崇良說，過去常看到有一些醫師的門診從早上看到下午甚至到晚上，一個診看上百位病人，時間非常冗長，這樣的負荷對醫護人員來講是過重的負擔，透過醫學中心門診減量，把空間留給真正需要的病人。

依急診檢傷分類中，最多的患者是三、四、五級的病人，其中75%是三級病人，四、五級約占10%，此外，就是一、二級的危急病人，因此80%的急診病人不是生命危急的情形，而希望減少大醫院急診病人加以分流，但見日急症中心不提供慢性處方箋。

至於，衛福部規畫明年下半年推動「未經轉診者至醫學中心就醫，當次醫療費用收取50%部分負擔」政策。石崇良說，將設定明年上半年作為醫學中心的輔導期或緩衝期，讓醫院協助穩定病人下轉，原因是有些病人拿慢性處方箋，3個月回診一次，所以給予半年時間，至少會有兩次回診評估，並協助下轉。

過去推動分級醫療上，許多醫學中心已經建立起醫療網絡的合作醫院、診所，如台大醫院的星月計畫、台北榮總的雁行計畫等。但重大傷病、罕病等免部分負擔患者不會受到影響。

「這是一個好的時機，落實分級醫療。」石崇良說，今年推動個別醫院總額，再加上收取50%部分負擔，讓穩定輕症病人不需直接到醫學中心看診，可以在區域醫院、地區醫院或基層診所就能穩定追蹤，而需要重難症、罕症或需要轉診的患者，再到醫學中心就醫， 如此醫師才能有餘裕受轉診病人的掛號，也有充裕的時間精確的診斷跟治療困難或重症的病人。