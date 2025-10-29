快訊

素人歌神來報名！第二屆「音圓．超橘卡拉OK大賽」首獎10萬元等你挑戰

聯合新聞網／ 台北訊
圖／主辦單位提供
圖／主辦單位提供

你是不是經常在家裡開「個人演唱會」，或喜歡揪親友到KTV嗨唱，卻一直在等待讓自己發光發熱的舞台？現在，屬於你的機會來了！

為45歲以上熟齡朋友打造的「音圓．超橘卡拉OK大賽」，將於明年1月「Super Orange超橘派對 」再度登場，由聯合線上、音圓電腦伴唱機共同舉辦，邀請素人歌手拿起麥克風，放膽唱出自信與魅力，贏得冠軍抱走10萬元獎金。

第二屆「音圓．超橘卡拉OK大賽」將於明年1月登場，邀請45歲以上的熟齡朋友報名參加。圖／李清宇攝影
第二屆「音圓．超橘卡拉OK大賽」將於明年1月登場，邀請45歲以上的熟齡朋友報名參加。圖／李清宇攝影

現在就報名！「音圓．超橘卡拉OK大賽」參賽資格、報名方式

初賽以「線上影音徵件」方式進行，不需要專業錄音室或設備，只要拿起手機、平板或攝影機，自行錄製一段30至60秒不限歌曲類型的清唱影片，並上傳至指定平台，即可完成報名。

徵件期間：2025年10月29日（星期三）至11月28日（星期五）

參賽資格：45歲（含）以上，以決賽日（2026年1月4日）滿實歲45歲為準。不分性別，限單人報名。

報名方式：免費報名，線上影音徵件海選。參賽者須自行錄製「清唱30~60秒」影音（不限歌曲），加入橘世代官方LINE好友帳號填寫報名資料，並上傳影片檔案，即完成報名投稿。

影片規格：以一首歌曲為限，影片長度至少30秒（含）以上，且不可超過60秒。

拍攝工具：不限，可使用手機、平板電腦、相機、攝影機等。

決賽明年初登場！歌唱好手同場較勁，誰能贏得最高榮譽？

從初賽脫穎而出的20位頂尖歌手，將於2026年1月4日（星期日）在松山文創園區五號倉庫「Super Orange超橘派對 」登上決賽舞台，在專業評審團、音樂界重量級來賓及觀眾前展現精湛歌藝，爭奪屬於自己的榮耀時刻。

決賽名單公布時間：2025年 12月 19日（星期五）

決賽舉辦時間：2026年1月4日（星期日）14:30

決賽地點：松山文創園區五號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）

注意事項：參賽者應依公告與決賽通知函註記之賽程，於指定時間攜帶有效之身分證明文件親自至決賽現場報到處登記報到。

放膽唱出自信與魅力，人人都有機會贏得冠軍，成功抱走10萬元獎金！圖／李清宇攝影
放膽唱出自信與魅力，人人都有機會贏得冠軍，成功抱走10萬元獎金！圖／李清宇攝影

唱出巨星風采！「音圓．超橘卡拉OK大賽」豐厚獎金等你拿

冠軍：獎牌乙座 + 獎金 NT$100,000

亞軍：獎牌乙座 + 獎金 NT$50,000

季軍：獎牌乙座 + 獎金 NT$30,000

最佳人氣獎：獎牌乙座 + 獎金 NT$10,000

參加「音圓．超橘卡拉OK大賽」，用一首歌的時間，擺脫日常平凡，實現屬於你的明星夢！

【主辦單位】聯合報系、聯合線上、橘世代

【主要贊助】音圓電腦伴唱機

