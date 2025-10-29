軌道建設經費大砍逾308億！台鐵也遭砍29億元 立委批：怎麼砍得下去

新版財劃法上路後，嚴重衝擊中央及地方交通建設，立委魯明哲今天指出，115年中央補助地方軌道建設大砍308.52億元，減幅高達77.3％，不僅地方軌道建設沒錢發包，連台鐵軌道結構安全提升、車輛維修等經費也遭砍逾29億元，痛批「怎麼砍得下去」。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中魯明哲質詢，115年度預算與原本概算少很多，許多地方政府反映補助差太多恐影響軌道建設。

根據交通部資料指出，115年補助地方軌道建設預算，六都原概算需補助經費為399.07億元，但新版財劃法上路後，實際核定僅90.55億元，包含台北市原估需補助82.5億元，新版財劃法上路後實際核定金額為22.63億元，減少59.87億元，減幅73％。

新北市原估45.95億元補助，實際核定13.49億元，減少32.46億元，減幅71％；桃園市原估42.83億元，實際核定8.26億元，減少34.57億元，減幅81％。

台中市原估42.12億元，實際核定1.69億元，減少40.43億元，減幅96％；台南市原估1.84億元，實際核定0.46億元，減少1.38億元，減幅75％；高雄市原估147.72億元，實際核定35億元，減少112.72億元，減幅76％；基隆市原估36.12億元，實際核定9.03億元，減少27.09億元，減幅75％。

魯明哲指出，很多軌道建設因工程金額較大，很多技術、地方有意見，折磨了4至5年判讀可以補助多少金額，結果現在「啪擦」就砍掉了，以前折磨4至5年的專業都不值一提，有點羞辱過去努力的鐵道局、交通部、國發會、行政院嚴格審查結果，所以現在補助經費是緩編還是不編了？

魯明哲說，部分軌道建設已在施工階段，頭都洗下去了，像是台南才剛通過首條捷運，目前正在細部設計及發包，最快明年動工，像這種情況中央應盡速釐清預算來源，否則發包都有問題。

魯明哲表示，18個案子其中3個在綜合規畫、15個進行可行性研究，尚未發包，中央、地方財源問題不解決，就會影響廠商發包，未來不管是緩補或不補助，以及工程如何收尾，都應用最快速度釐清。

此外，新版財劃法也衝擊到台鐵公司建設，魯明哲指出，台鐵公司明年需要212.51億元，最後核定經費為145.35億元，減少了67.16億元，包含軌道結構安全提升被砍了12.48億元、營業所需的車輛維修費遭砍17.03億元，總共砍了29.51億元。

魯明哲說，台鐵公司建設涉及結構安全，痛批「怎麼砍得下去」；另外，鐵道局負責的花東雙軌電氣化及桃園鐵路地下化也共砍了169.13億元。

陳世凱回應，目前審核的案子很多，長期來說，新版財劃法上路後，中央對地方協助的力量會少很多，新的辦法還沒出來，審議過程包含桃園等建設進度會持續走，不會推延到地方進度，但還有多少預算協助地方，要看每一年財政狀況。

交通部鐵道局長楊正君表示，相關軌道建設會按照原來的契約進度繼續進行，預算按照分年編列，讓工程可以持續。鐵道局補充，刪減預算主要為已發包和未發包案的預付款等，經費刪減後尚不會影響計畫執行。

交通部表示，交通部115年補助地方捷運建設，提報行政院需求金額為399.071億元，受財劃法修正影響，行政院僅核列90.547億元，短少約308.524億元。因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，補助地方的能量勢必受限。

交通部強調，捷運建設本屬地方自治範疇，中央對地方捷運建設係屬補助性質，但因涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部仍依「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」酌予補助，協助地方推動大眾運輸發展。

交通部指出，在整體資源受限情況下，各地方政府所提捷運建設計畫之補助額度均需依實際需求調整縮減；交通部正研擬後續對地方捷運建設補助之各種方案及處理原則，並會將「地方政府財政狀況」及「捷運建設發展程度」等因素納入通盤考量。

交通部呼籲，地方政府統籌分配款已大幅增加，應以市民需求為優先，依施政順序編足捷運與軌道建設經費，積極推動交通建設。

台鐵公司表示，台鐵軌道安全提升計畫、營業所需車輛維修計畫，114年度刪減12億元，公司已照今年核定預算積極推動執行，遭刪減預算於往後年度依照工程進度，分年爭取編回。