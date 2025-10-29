快訊

運動可降低心臟病風險 男女活動量有差

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
中國健康研究指出，透過運動降低心臟病風險，女性每週所需的運動量相較男性來得更少。（Photo by Gabin Vallet on Unsplash under C.C License）
中國健康研究指出，透過運動降低心臟病風險，女性每週所需的運動量相較男性來得更少。（Photo by Gabin Vallet on Unsplash under C.C License）

心臟病風險也有性別差異！中國健康研究指出，透過運動降低心臟病風險，女性每週所需的運動量相較男性來得更少，原因可能來自較高的雌激素水平會增強運動時的脂肪燃燒。專家指出，未達到每週運動目標的女性仍比男性更多，日常規律運動不可忽視。

運動量男女所需不同

New Scientist》報導，中國廈門大學科學團隊分析超過8萬人的體適能運動數據，並發現當罹患心臟病的風險降低了30%，女性僅需每週運動250分鐘，但男性每週需要運動530分鐘。

隨後，研究小組對5169名已被診斷出患有心臟病的參與者進行研究，他們平均年齡為67歲，其中三分之二為男性。結果發現，每週進行150分鐘中強度運動的女性，死亡風險降低了70%，相較之下，每週進行150分鐘中強度運動的男性，死亡風險僅降低了20%。

對此，這項研究的男女差異可能由荷爾蒙引起，因為較高的雌激素水平可能會增強運動時的脂肪燃燒。莫納什大學研究員艾農表示，這項研究對男性來說並非壞消息，而女性也不應忽視日常中的規律運動。

女性運動量不足

衛報》報導，16至64歲的男性和女性每週應進行至少75至150分鐘的劇烈運動，並至少每週進行兩次肌肉強化活動。對此，即使女性從相同運動量中受益比男性更多，但女性通常體力活動較少，恐不太容易達到建議的運動目標。

如今，女性只需適量運動就能獲得顯著的健康益處。該研究資深作者王岩表示，男女雙方都可以透過規律運動獲得顯著的心血管效益，然而，未達到運動目標的女性仍比男性更多。

