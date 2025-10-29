乳癌病友協會5倡議盼保工作權 每3年最長2年病假

快訊

中央社／ 台北29日電

台灣乳癌好發45到64歲壯年時期，乳癌病友協會表示，許多癌友因需定期請假、有重大傷病卡等因素，即使治療有望仍職涯受阻，提出5項倡議盼保障工作權，包括每3年最長有2年病假。

據國民健康署統計，乳癌連年高居台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌病人占比超過6成，為最常見亞型。乳癌患者以年輕型與停經前女性居多，多是家庭與職場的支柱；近年健保通過多項乳癌用藥給付，給予癌友治療希望，但「回歸日常生活」願望卻仍有其他險阻。

中華民國乳癌病友協會今天透過新聞稿表示，今年初的病友訪談中，發現許多病友仍有工作的經濟與成就感需求，卻也同時顯露出病友回歸職場的困境。

病友的常見困境包括：身體狀況無法負荷勞力工作，可選擇的工作類型受限；領有重大傷病卡，成為求職不利因素；（擔心）工作壓力造成復發風險；需定期入院治療、回診，請假成問題。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，多數病友須要有穩定收入支付治療費用，也擔心影響考績以及跟同事的關係；治療後，往往只能用止吐藥壓下常見的嘔吐副作用及其餘種種不適，以最快速度回到工作崗位。

乳癌病友協會表示，「想工作」與「能工作」之間不應有太大落差，多數病友仍有強烈的就業意願，只是被制度、身體、職場環境所限制；政府應制定「癌症病友職場回歸方案」，建立專責平台，提供病友職涯諮詢、職能重建與就業媒合。

此外，為符合實際療程需要的時間，應擴大「病假／延長病假」制度，每3年最長得有2年病假，讓病友可以安心接受治療；另應建立「癌症病友身心支持與職場適應」機制，提供病友、雇主、主管與人資「癌友友善職場培訓」，了解癌症治療可能的副作用、理解請假需求與重新適應流程。

乳癌病友協會也呼籲，應在勞動法令中，增加「重大疾病後返回職場之合理調整義務」條款，讓雇主在接受病友復職時，有明確法定依據，提供職務調整、減輕負擔或兼職機會；比照聘僱身心障礙者規範，對雇用病友或提供彈性工時的公司，提供稅賦減免或補助，鼓勵企業推動「癌症病友友善職場」。

乳癌 職場

素人歌神來報名！第二屆「音圓．超橘卡拉OK大賽」首獎10萬元等你挑戰

