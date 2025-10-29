常吃「這些食物」恐傷腦！研究揭驚人數據：增44%失智風險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師薛曉晶指出，超加工食品（UPF）含高糖、高油、高鹽及多種人工添加物，長期攝取可能對腦神經造成傷害，增加記憶力衰退的風險。 圖／ingimage
如果你經常以微波食品、炸物或甜點作為晚餐，恐怕該對大腦健康提高警覺。營養師薛曉晶指出，這類「超加工食品」（UPF）含高糖、高油、高鹽及多種人工添加物，長期攝取可能對腦神經造成傷害，增加記憶力衰退的風險。

薛曉晶在臉書分享，根據2023年《JAMA Neurology》研究，追蹤超過一萬名35至74歲成年人長達八年，結果顯示，高UPF飲食者整體認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行功能也下降25%。2024年《Journal of Neurology》進一步指出，高UPF飲食與失智風險增加44%有顯著相關，凸顯這已成為普遍健康隱憂。

研究指出，若將部分超加工食品以天然原型食物取代，不僅可改善營養攝取，更能明顯降低失智風險。薛曉晶呼籲，飲食選擇對大腦健康至關重要，透過改變日常餐食，仍有機會逆轉腦力衰退的趨勢。

薛曉晶建議，從今天開始少吃一份超加工食品，多選擇天然原型食物，不只是飲食習慣的調整，更是保護記憶力與清晰思緒的承諾。

