中風搶救分秒必爭 約27%患者因延遲送醫錯過黃金期

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基中風中心建立24小時待命救治體系，跨科團隊全年無休守護病患，搶救「黃金一小時」，有效降低中風後遺症風險。圖／彰基提供
每年10月29日是「世界中風日」，彰化基督教醫院提醒，統計顯示約有27%的中風患者因送醫延遲而錯過黃金治療期，增加後遺症風險。民眾若出現嘴角歪斜、口齒不清、單側無力等警訊，要立即就醫，把握治療黃金期。

中風搶救分秒必爭，越早治療、後遺症越輕。彰基中風中心設置全年無休、24小時待命的救治體系，從救護車抵達、影像判讀到導管取栓，每一步銜接，確保患者能在「黃金一小時」完成治療，降低後遺症風險。中心共有六位取栓醫師，跨神經內科、神經外科及影像醫學科，採輪值制度，保障中彰雲投地區患者及時獲得專業救治。

統計顯示，彰基轉入患者中約六成能在60分鐘內完成導管取栓，患者年齡從23歲至103歲不等，顯示中風並非高齡專屬疾病。神經外科醫師郭明錡指出，中風搶救的關鍵在於「時間與判斷」，及時送醫者透過AI輔助判讀與團隊協同，可迅速決策並完成取栓手術。「看到原本癱軟的病人術後重新行走與說話，是我們最大的鼓勵。」

彰基醫療長張尚文表示，彰基不僅是彰化唯一醫學中心，更是鄰近區域急重症醫療後盾。即使夜間、假日或天候不佳，也能即時啟動取栓作業，但全台神經內科醫師人力吃緊，彰基持續投入培訓與留任計畫，維持中風醫療量能，彰基將取栓評估費全額提供給醫師，並將九成獎勵費用回饋臨床團隊，形成正向激勵循環。

