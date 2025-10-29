台鐵第一、二雙溪橋改建 11月1日跨日切換作業影響3列車延誤

為提升鐵路行車安全並強化防災能力，台鐵公司正辦理「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」，東正線將於114年11月1日跨2日辦理軌道切換作業，預估將影響3列車次，每列次延誤時間約為3至12分鐘。

原第一及第二雙溪橋於民國72年竣工通車、1983年完成擴建東正線使用迄今已40餘年，該橋位於雙溪至貢寮站間，位處新北市雙溪區魚行里，是雙溪河入海前的洪泛平原，這處天然窪地也是候鳥飛到台灣的重要棲地。

近年因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷，尤其2001年納莉颱風及2004年納坦颱風過境期間，曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成台鐵營運巨大損失。

為落實政府推動「易淹水地區治理計畫」，並改善強化鐵路橋梁結構，符合最新耐震規定，台鐵公司辦理「鐵路行車安全改善計畫-第一、二雙溪橋改建工程」，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1396公尺，橋梁底分別提高2.25及2.57至1.72公尺，跨河段改箱梁型式橋跨越雙溪河，新橋完成後一併消除1處曲線，改善2處小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境。

台鐵說明，因應東正線11月1日跨2日軌道切換作業，該切換作業將影響11月2日3班區間車，影響班次包含北上4107、南下4112、4118車次，共計3列次，每列次大約延誤3至12分鐘。

台鐵表示，當日影響相關列車的車次及班次表，將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵公司官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢，造成旅客不便，敬請見諒。