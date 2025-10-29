連假打亂作息 當心長期睡不好讓大腦未老先衰

今年10月共有3個連假，假期間的旅遊或熬夜追劇，打亂不少人日常作息。醫師提醒，若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，可能引起慢性發炎，導致大腦比實際年齡老得還要快。

開業診所家庭醫學專科醫師魏士航今天透過新聞稿，引用刊登於國際期刊「E生物醫學」（eBioMedicine）的大型研究指出，偶爾短時間打亂生理時鐘，身體通常還能調適，但若長期睡眠不足或睡眠品質差，大腦恐怕會「未老先衰」。

魏士航說明，這項研究將英國生物樣本庫中的2萬7500名成年人，依睡眠品質分為「健康」、「中等」與「不佳」3組，再透過核磁共振（MRI）影像計算出大腦預測年齡，並與實際年齡相比，得到所謂的「大腦年齡差距（BAG）」。結果顯示，睡眠品質愈差，BAG就愈大，也就是大腦比實際年齡更老。

其中睡眠品質中等者的BAG，平均比睡眠品質健康者高出0.25個單位，而睡眠不佳者更飆到0.46個單位。魏士航指出，這代表睡眠品質每下滑一級，大腦老化就會加劇；從中等惡化到不佳，負面影響幾乎翻倍。而這背後的其中一個中介原因，就是慢性發炎。

魏士航形容，長期睡不好，身體就像處於「微火慢燒」，雖沒有立即危險，卻會持續侵蝕器官，而最敏感、最容易受影響的就是大腦。研究數據顯示，在睡眠品質中等者身上，大約6.81%的大腦老化可由發炎解釋；而在睡眠不佳者當中，這個比例更高達10.42%。

造成身體發炎的因素很多，其中肥胖不僅會讓身體長期處於發炎狀態，還會進一步破壞睡眠品質。魏士航引用刊登於Frontiers in Endocrinology期刊、追蹤近4萬人的另篇大型研究就發現，肥胖者的睡眠流失速度，是正常體重者的5倍。

想要延緩大腦老化，魏士航說，首先要養成規律睡眠，維持每天7到9小時的高品質睡眠，避免長期熬夜；再來是飲食調整，少吃高糖、高油脂、超加工食品，多攝取蔬菜、全穀與優質蛋白；同時維持規律運動，每週適度進行有氧與肌力訓練，幫助控制體重並改善睡眠。

魏士航補充，為避免肥胖加劇發炎，又讓人愈睡愈少，也須注意體重管理，循序漸進減重能降低風險；並穩定代謝，重視血糖與體重彼此影響，避免發炎惡性循環。