影／全真瑜珈倒閉、島嶼音樂祭延遲退費 台灣消保會出手提團訴

全真瑜伽於9月底無預警歇業，讓全台超過4萬名會員求助無門；去年宣布取消的島嶼音樂祭至今仍有4000多張門票未退款，拖延退款已逾一年，台灣消費者保護協會今宣布啟動團體訴訟，協助受害消費者透過法律途徑爭取退費。

高雄市政府主任消保官殷茂乾指出，島嶼音樂祭活動去年共售出約6000張票券，退款約2000張，仍有4000張未退費，金額估計達數百萬元，市府已受理298件申訴未拿到退款，其中協助75件完成退費。

雖然島嶼音樂祭IG官網張貼退款公告，一年多來，留言區仍不斷湧入歌迷留言催款「何時退款」、「欠款快滿一周年了」、「到底要退了沒」。據了解，策畫音樂祭業者品沐川公司財務周轉不靈，籌措不出款項，遲遲無法履行退費承諾。

台灣經營20年的瑜珈品牌「TRUE YOGA全真瑜珈健身」，全台設有13家分店、會員人數一度高達6萬人，部分店面位於精華地段、環境高檔，不料今年9月底卻突然歇業、宣布破產，令消費者錯愕不已。

多名受害者控訴，全真瑜珈在倒閉前仍持續招生，販售高額課程，卻無預警歇業，非常惡劣，會員蔡小姐說，她因為懷孕打算產後健身，續約至2029年，當初看中場館高檔、設施完善才簽下長約，如今卻成為受害者，損失約15萬元。

另一名會員Y小姐透露，她至9月底仍在上課，教練課剩19堂未使用，損失約6萬元，當時已傳出全真財務出狀況，教練6月起薪資延遲，倒閉前教練還安撫會員不會有影響，結果不到一周就倒了，這是她第一次報名健身課，沒想到會受騙。

全台各地會員陸續成立自救會展開聯繫，目前至少已有兩個主要群組，「全真瑜伽自救會」、1255名成員，以及「全真瑜伽會員互助會（非官方）」、人數約3290人，兩者均以LINE群組為主要平台。

台灣消保會指出，儲值型、預付型消費風險高消費風險高，協會已集結律師團隊依「消費者保護法」第50條啟動團體訴訟，代理全真瑜伽與島嶼音樂祭的受害者進行求償。