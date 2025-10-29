醫界女性力量崛起！ 長庚婦癌權威賴瓊慧接掌國際女醫師亞太地區主席

第33屆國際女醫師協會（MWIA）世界大會目前在埃及舉行，國內婦癌領域權威、林口長庚教授賴瓊慧榮任副理事長（VP）暨亞太地區主席，成為全球矚目的台灣之光。賴瓊慧表示，「這份榮耀屬於所有長庚人與台灣女醫師，我希望能做出更大的貢獻，讓世界都能看見台灣的力量。」

本屆MWIA世界大會於10月中在埃及開羅舉行，台灣女醫師協會（TMWA）代表團共有12位出席。當會場宣布賴瓊慧教授當選MWIA VP亞太地區主席時，全場掌聲雷動，各國代表紛紛上前祝賀，台灣的醫療實力與女性專業再次被世界看見。

長庚決策委員會程文俊主委表示，賴瓊慧兼具專業、熱忱與國際視野，是國內外婦癌研究的重要領航者，臨床應用、醫療研究的成績豐碩，長庚人都以她為榮。

賴瓊慧是林口長庚紀念醫院和長庚大學醫學院的教授，潛心鑽研婦癌知識及手術，獲得國內及國際學界的肯定和推崇。研究橫跨子宮頸癌篩檢、人類乳突病毒（HPV）分子流行病學、卵巢癌與子宮內膜癌治療策略、癌症預後分析與精準醫學臨床應用，並與跨領域團隊共同推動婦科癌症分子影像技術，改變了癌症治療的評估模式。

賴瓊慧持續創新研究改變診斷和治療模式，曾榮獲「國家科學委員會傑出研究獎」（2007、2010）、「台灣衛生福利專業獎章」（2018）、「台灣醫師公會全國聯合會醫療典範獎」（2019）、「國家新創獎」（2020）和「國科會傑出特約研究員獎」（2025），是台灣醫界少數兼具臨床、學術與國際領導力的傑出女醫師。

TMWA副理事長、林口長庚神經內科部部長吳逸如表示，MWIA於1919年成立，宗旨促進全球女性健康與醫療平權，是世界衛生組織諮詢團體。目前會員遍布六大洲、54個國家，並分成八個區域（Regio），每個區域各設一位副理事長暨Region主席。西太平洋區包含台灣、日本、韓國、菲律賓、香港、澳大利亞、紐西蘭和中國。賴瓊慧能當選MWIA VP暨亞太地區主席，相當不容易！

賴瓊慧曾帶領團隊成功爭取到MWIA第32界世界大會主辦權，雖然2022年受新冠疫情影響，多數代表改以線上參與，當年大會仍獲得國際一致好評。TMWA理事、林口長庚醫院新生兒科教授林瑞瑩說，當年長庚醫院董事長王瑞慧特別提供獎金並親自出席盛會頒獎，彰顯台灣在女權與尊重女性專業人士的成就。