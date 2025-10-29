乳房硬塊查出10公分大腫瘤 竟是罕見肉癌

快訊

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗有婦人單側乳房出現硬塊，就醫檢查出近10公分腫瘤手術切除病理報告非臨床常見的乳腺癌，而是發生率低且罕見出現在乳房部位的肉癌，醫師提醒身體有異狀務必儘早就醫。

苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥今天分享這起案例指出，一般常見的乳癌是從乳房的腺體或是乳管長出來的腺癌，而肉癌則是因骨骼和軟組織病變而產生，例如肌肉、脂肪、血管、神經、肌腱和關節內膜等。

他說，肉癌屬於發生率低的惡性腫瘤，且大多發生於四肢或腹部，而這次案例發生在乳房，「是少之又少的罕見」。

馮啟彥表示，肉癌初期常見症狀是無痛感的腫塊，但若腫塊壓迫到神經，可能有麻木、感覺異常或疼痛的狀況。目前肉癌發生原因不明，但可能與細胞內的基因變異有關，另外可能的危險因子包括遺傳、曾接受放射線治療、曾接觸化學物質、免疫系統異常等。

馮啟彥說，肉癌的治療會依據腫瘤的種類、位置、大小和惡性程度，由多專科團隊合作制訂整合性治療方案，治療方式主要以手術切除，再依病人狀況考量是否輔以放射線或化學治療，而手術重點在於將腫瘤切除乾淨，否則很容易局部復發並遠端轉移。

這名56歲黃姓婦人數月來感到左側乳房摸起來有異狀，起初不以為意，直到近日明顯摸到硬塊而且會疼痛才就醫，經超音波檢查已是將近10公分大的腫瘤，大幅增加治療困難度，所幸術後恢復良好，病理報告也證實腫瘤已切除乾淨，持續密集追蹤狀況。

馮啟彥提醒，若發現身體有異狀，一定要及早就醫，才能讓治療更加順利。

