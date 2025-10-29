今年最亮彗星來了！11月通過近日點 天文館曝最佳觀賞時機
今年最亮的萊蒙彗星將在10月下旬至11月上旬現身於日落後的西方低空，最大亮度可達4等左右，北市天文館表示，預計8日通過近日點是最佳觀賞時機，當天18時至19時可選擇地平線附近開闊且光害較少的地點，用望遠鏡捕捉美麗天象。
萊蒙彗星全名為C/2025 A6（Lemmon），今年1月3日由美國萊蒙山巡天計畫發現，其在接近太陽的過程中不斷增亮，10月中旬時已升高到約5.7等，增亮程度超出預期，預估在10月21日過近地點至11月8日過近日點間亮度最高，10月30日最亮，可達4等左右，成為今年最亮的彗星。
天文館表示，目視或望遠鏡中所觀察到的萊蒙彗星為模糊光斑，雙筒望遠鏡可見彗尾長約2.5度，壯觀彗星景象需要透過攝影輔助才能呈現，萊蒙彗星在10月21日通過近地點後，於11月8日通過近日點，也是台灣的最佳觀賞期，於日落天黑後出現在西方低空，大約18時後的一小時內最適合觀賞，但因仰角不高，觀賞時間相當短暫，建議在晴朗的傍晚，選擇地平線附近開闊且光害較少的地點。
