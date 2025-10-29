台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，但目前甲、丙聯卻數量不合，已請台中市府盡快釐清，確保斃死豬沒流入市面。台中市副市長鄭照新今表示，疑似發現有三聯單塗改，10月26日已送檢調調查，如有偽照文書定會追究責任。
農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交所在地動物防疫機關。
化製三聯單是透過複寫，甲乙丙三聯數量應該一致。防檢署組長林志憲昨指出，依台中市府27日晚間提交的初步疫調顯示，梧棲場部分天數三聯單的甲聯與丙聯數字不一，已請台中市府盡速釐清，確保斃死豬隻無外流。
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，媒體詢問，化製廠三聯單對不起來？鄭照新表示，疑似發現有三聯單塗改，10月26日已送檢調調查，如有偽照文書一定會追究責任。
中市府原公布該案場死亡豬隻是117頭，後改為116頭，昨天又更正為78頭，數字迄今對不起來。農業局長張敬昌昨表示，豬隻死亡會送化製場，化製場都有三聯單，這是最準確的，117或116頭來自飼主口述，可能會有記憶力不準確的狀況。
