擰毛巾、轉瓶蓋有困難！ 握力40歲後開始衰退 小心三高、憂鬱症

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶或等日常動作也變得吃力，除了肌少症危機，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病也跟握力衰弱有關。

董氏基金會引述一篇2025年3月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究，內容指出，握力下降可能是由於老化、血管硬化、心血管疾病風險增加，以及認知功能退化等因素所致。其原因包含老化、活動量減少、營養不良，各種因素合併形成惡性循環。

該研究由阿拉伯聯合大公國沙迦大學的學者進行，採用「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）計畫」資料進行分析，自2015至2022年間，追蹤來自12個歐洲國家、50歲以上中高齡，共1萬7,698名。研究者以血漿胱抑素C與總膽固醇比值來評估未來出現低握力的風險，包括受試者的生活品質、日常活動困難及多種共病。

結果發現，胱抑素C與總膽固醇比值愈高，出現低握力的風險愈大，且握力不足發生時間更早。年齡增長、男性、過高的身體質量指數（BMI）、憂鬱症以及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱的風險。另外，低握力與爬樓梯、穿衣及從椅子起身等日常活動能力，存在統計顯著的預測關係。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，而是呈現斷崖式衰退現象。許多研究發現，生理功能會在40歲、60 歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。

世界衛生組於2019年提出高齡整合照護指南（ICOPE），建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共6項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。

徐錦興表示，很多人誤以為老了沒力是正常的現象，但也有可能是「衰弱症」或「肌少症」的警訊，不僅增加跌倒、失能風險，也可能導致其他慢性疾病的機率。可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢，例如設定運動目標，馬拉松、泳渡、自行車環島或健走朝聖等，讓運動計畫更有意義。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，握力是反映人體健康現象的指標，當出現早期憂鬱現象時，常會對事物失去興趣、提不起勁，進而減少日常運動，易導致肌肉量下降。積極的做法可從運動下手，建議每周進行至少150分鐘的中強度有氧運動，提升心肺功能、刺激大腦分泌腦內啡及血清素。

葉雅馨提醒，多留意早期憂鬱的症狀，像是情緒持續低落、胸口悶、食欲不振、行動與社交能力與以前相比明顯下降、經常感到疲倦或對生活感到無意義等。當症狀持續二周以上，應透過憂鬱情緒測量檢視目前的狀態，必要時尋求專業醫療求助。