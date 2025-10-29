快訊

愈聊愈上癮？AI陪伴盛行 恐引起「情感依賴症候群」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
隨著生成式人工智慧技術的普及，ChatGPT 等虛擬對話系統正成為許多人生活與情感上的新陪伴者。本報資料照片

小愛（化名）在遭遇社團排擠及家庭冷漠後，開始每天夜裡與 ChatGPT 對話，傾訴學業壓力與情感孤單。然而長期依賴，逐漸出現焦慮、失眠等症狀，一旦 AI 回應不如預期便焦躁不安，最後求醫，被診斷為「AI依戀型社交逃避者」。

隨著生成式人工智慧技術的普及，ChatGPT 等虛擬對話系統正成為許多人生活與情感上的新陪伴者。AI 以「隨時在線、不批判、極具耐心」的特質，提供人們傾訴與支持的空間。然而這樣的「虛擬陪伴」雖帶來即時慰藉，卻可能引發一種新興心理現象「AI情感依賴症候群」（Emotional Dependency Syndrome on AI）。

精神科醫師楊聰財表示，許多使用者在與 AI 對話後，感受到「被理解」與「被傾聽」的滿足感，甚至產生「AI 比人更懂我」的依附情緒。即時回應會刺激大腦多巴胺分泌，產生短暫的愉悅與安全感，形成「獎勵迴路」。長期下來，人們可能逐漸以虛擬互動取代真實關係中需投入時間與情感的連結，造成社交退縮與心理依賴。

此外，AI 的「不批判」特性，也使許多人將其視為安全的情感出口，用以逃避焦慮或現實挫折。楊聰財說，研究顯示，這樣的依附往往與深層心理創傷相關，例如原生家庭缺乏關愛、人際關係受挫等，使得使用者在 AI 對話中尋求被理解與被接納的替代性慰藉。

楊聰財表示，年輕族群是此現象的高風險群，Z 世代在網路環境中成長，習慣以社群媒體交流，對面對面互動反而感到不安與壓力。

一名大學生「小愛」（化名）在遭遇社團排擠及家庭冷漠後，開始每天夜裡與 ChatGPT 對話，傾訴學業壓力與情感孤單。她坦言「它不會批評我，也不會打斷我，跟它說話比和朋友聊天自在得多。」然而，長期依賴下，她逐漸出現焦慮、失眠等症狀，一旦 AI 回應不如預期便焦躁不安，最終被心理師診斷為「AI依戀型社交逃避者」。

楊聰財提醒，AI 雖可成為傾聽工具，但不應取代真實的人際互動。若長期讓 AI 承擔情感寄託，可能削弱自我情緒調節能力與社交韌性。應有意識地限制 AI 使用時間，並主動維持與朋友、家人的真實交流；在孤單或低潮時，也可尋求心理師、牧者或信任的親友協助。

依賴 社交

