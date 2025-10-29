台鐵第一、二雙溪橋改建工程 軌道切換影響3列車

快訊

中央社／ 台北29日電

為提升鐵路行車安全並強化防災能力，台鐵公司表示，宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程，東正線將於11月1日跨2日辦理軌道切換作業，預計影響3列車次，每列次延誤時間約3至12分鐘。

原第一及第二雙溪橋於民國72年竣工通車、73年完成擴建（東正線），使用迄今已40餘年，該橋位於雙溪至貢寮站間，近年來因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷；尤其90年颱風納莉及93年颱風納坦過境期間，曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。

台鐵今天發布新聞稿表示，為落實政府推動「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，以符合最新耐震規定，台鐵辦理「鐵路行車安全改善計畫-第一、二雙溪橋改建工程」。

台鐵指出，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1396公尺，跨河段改箱梁型式橋跨越雙溪河，新橋完成後一併消除1處曲線，改善2處小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境，提升旅客服務乘車品質，及增加宜花東地區觀光收益與貨物輸運需求。

台鐵表示，這次東正線預計11月1日跨2日辦理軌道切換作業，將影響11月2日3班區間車，班次為北上4107、南下4112、4118，共3列次，每列次大約延誤3至12分鐘；當日影響相關列車車次及班次表，將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵官網公告，並於台鐵e訂通APP提供查詢。

