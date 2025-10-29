好市多隱藏版服務曝光！免費聽力檢測網友讚「會費繳得太值得」

美式賣場好市多（Costco）不只賣場大、商品多，連健康照護服務也藏有驚喜。好市多全台多間分店設有「聽力中心」，提供會員免費聽力測驗，檢測過程由專業人員操作，不僅快速、仔細，還能即時得知測驗結果，成為會員口中「隱藏版高CP值服務」。

好市多表示，聽力中心主要提供成人與銀髮族基礎聽力檢測，過程包含耳內檢查、聽力靈敏度與語音辨識測試，全程約10至15分鐘，現場即可獲得專業說明與建議。會員可透過電話或線上預約，無須額外費用即可體驗。

這項貼心服務近日引起網友熱烈討論。有會員分享親身經驗表示，好市多的檢測流程清楚又不推銷，完全不像外面的助聽器門市，也有網友大讚「服務好又不用多花錢，會費繳得甘心」，還有人笑稱「哪天好市多有健康檢查我都不意外」。

不少人也推薦家中長輩前往測試。一名網友表示，帶爸爸去測後發現有輕微退化，幸好提早發現；另一位會員分享，阿嬤做測驗時人員超有耐心，檢查後更願意配合調整生活習慣。也有人表示，長輩常嫌「電視太小聲」，但其實可能是聽力退化，好市多這項免費檢測讓家人更容易接受檢查。