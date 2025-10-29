整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期。民眾赴曼谷朱拉隆功國王紀念醫院哀悼。歐新社
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世,泰國宣布進入為期一年的國喪期。民眾赴曼谷朱拉隆功國王紀念醫院哀悼。歐新社

前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。

駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

詩麗吉為泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）之母，亦是全球在位最久的王后配偶，自2019年起因病住院治療，10月17日病情惡化，儘管醫療團隊全力搶救仍不幸辭世。由於詩麗吉太后對泰國貢獻長達70年，深受泰國民眾愛戴及擁護，被譽為泰國國母，王太后駕崩消息公佈後，民眾哀傷不已。大批民眾身穿黑衣紛紛前往致哀，媒體也紛紛換上黑白標誌以示哀悼。

泰國王太后詩麗吉過世，全國瀰漫哀傷氣氛。圖／取自泰國觀光局官網
泰國王太后詩麗吉過世,全國瀰漫哀傷氣氛。圖／取自泰國觀光局官網

詩麗吉出生於1932年，那一年泰國由君主專制轉型為君主立憲制。她出身王室家族，父親曾是泰國駐法大使，她從小跟著家人在法國念書、長大，並在16歲時遇見了她的丈夫，蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）。兩人在巴黎共度時光，並於1949年訂婚，一年後在泰國結婚，當時她17歲。婚禮一週後，蒲美蓬加冕為泰王拉瑪九世，詩麗吉被冊封為王后。蒲美蓬是泰國在位時間最長的君主，自1946年登基以來治國長達70年。詩麗吉大多陪伴在側，兩人投入慈善事業贏得民心。泰國人民稱詩麗吉是「民族之母」，並將她的生日，8月12日訂為「泰國母親節」。

她唯一的兒子、現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於2016年蒲美蓬駕崩後繼位，2019年加冕時，詩麗吉成為王太后。

泰王蒲美蓬（左）1999年12月5日在曼谷皇家廣場前的國會大廈陽台上發表談話，一旁為長子瓦吉拉隆功（中）和詩麗吉王后。法新社
泰王蒲美蓬(左)1999年12月5日在曼谷皇家廣場前的國會大廈陽台上發表談話,一旁為長子瓦吉拉隆功(中)和詩麗吉王后。法新社

詩麗吉曾於1960年代接見美國總統及多位國際巨星，包括「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），並多次登上西方雜誌封面。

1963年6月5日至8日，年輕的詩麗吉王后與蒲美蓬國王伉儷曾應邀訪問中華民國，當年31歲的詩麗吉王后，以高貴端莊的氣質與親民的笑容令人留下深刻印象。

1963年6月泰國國王蒲美蓬及王后詩麗吉應邀訪問中華民國，圖為泰王偕后步下泰航專機。蔣中正總統暨夫人率領文武百官親往機場歡迎。圖／聯合報系資料照片
1963年6月泰國國王蒲美蓬及王后詩麗吉應邀訪問中華民國,圖為泰王偕后步下泰航專機。蔣中正總統暨夫人率領文武百官親往機場歡迎。圖／聯合報系資料照片

最高規格王室葬禮

泰王下令以最高規格舉行王室葬禮，王太后遺體將安奉於曼谷大皇宮內的杜斯特瑪哈普拉薩大廳，王室成員與侍從將服喪一年，並依王室傳統辦理相關儀式。

全國降半旗30天

政府機關、國營企業與各級學校自10月25日起降半旗30天。

公務員著黑衣一年

公務員、國營員工與國家官員必須穿著黑色衣服哀悼一年。

民眾著低調服飾90天

一般民眾鼓勵穿著黑色或低調、不鮮豔的服裝哀悼90天。

娛樂活動哀悼30天

泰國政府宣布30天的娛樂活動哀悼期，但並未全面禁止娛樂場所營業。

１．這５件事不要做

🚫 避免穿著鮮豔或暴露服裝，建議改穿深色、柔和顏色的衣物。

🚫 公共場合應避免喧嘩、飲酒或慶祝行為，尊重哀悼氛圍。

🚫 在參與或接近王室相關紀念活動時，勿隨意拍照、錄影或直播。部分場地明令禁止攝影。

🚫 嚴禁評論王室或政治議題。泰國誹謗王室法令極嚴，違者恐面臨刑責。

🚫 應避免冷漠對待哀悼環境，若能簡單致意或表達哀悼之意，更能獲當地尊重。

泰國一名婦女25日在曼谷朱拉隆功紀念醫院院區內，抱著已逝王太后詩麗吉的照片痛哭哀悼。路透
泰國一名婦女25日在曼谷朱拉隆功紀念醫院院區內,抱著已逝王太后詩麗吉的照片痛哭哀悼。路透

２．旅遊建議與應對措施

旅客出發前建議隨時關注泰國觀光局（TAT）或駐外辦事處的最新官方公告，並查詢當地景點與活動最新情況，向活動主辦方或旅行社再次確認行程是否異動，以免行程受影響，並以尊重當地文化與情感為原則。

📣泰國旅遊官方觀光機構

👉泰國觀光局曼谷總局

👉泰國觀光局台北辦事處

👉駐泰國台北經濟文化辦事處


１．旅遊景點及娛樂商業活動

曼谷大王宮及玉佛寺

10月26日至11月9日暫停對外開放，預計關閉15天。

遊客參觀泰國熱門旅遊景點之一的曼谷大皇宮。路透
遊客參觀泰國熱門旅遊景點之一的曼谷大皇宮。路透

其他旅遊景點、海灘、博物館

維持正常營運。

飯店住宿、交通運輸及旅遊服務

維持正常營運。

夜市、市集

維持正常營業，但現場音樂與高音量播放將暫停。

酒吧、夜店、餐廳、購物中心

照常開放，夜店持續營運但音量會降低並調整曲風。部分露天場地可能暫時關閉或降低音量。

音樂會等表演場館

照常演出，但內容及呈現方式會調整風格以低調方式運作。

⇩⇩韓國女團BLACKPINK曼谷演唱會期間就碰到泰國王太后過世，仍如期舉行，但表演服裝更換成暗色系，演唱會開場影片也改為黑白呈現。


２．節慶活動安排

水燈節（Loy Krathong）

11月5、6日如期舉行，活動將以簡約莊重形式舉辦，但取消慶祝元素如煙火與大型音樂表演，但仍保留放水燈的文化傳統儀式。

水燈節舉辦在每年泰曆12月15日（2025為11/5~11/6），期間泰國各地靠水的地方都會舉辦活動。圖為泰國曼谷民眾聚集在河畔施放水燈，祈求來年順利。歐新社
水燈節舉辦在每年泰曆12月15日(2025為11/5~11/6),期間泰國各地靠水的地方都會舉辦活動。圖為泰國曼谷民眾聚集在河畔施放水燈,祈求來年順利。歐新社

「昭披耶河之旅2025」（Vijit Chao Phraya 2025）燈光秀

原訂11月1日至12月15日舉行，宣布延期，日期另行通知。

芭達雅國際煙火節（Pattaya International Fireworks Festival）

11月28、29日如期舉行，但活動主題調整為「永恆忠誠之光」以悼念王太后。

今年的芭達雅國際煙火節如期舉行，但活動主題調整為「永恆忠誠之光」以悼念王太后。圖／取自泰國觀光局官網
今年的芭達雅國際煙火節如期舉行,但活動主題調整為「永恆忠誠之光」以悼念王太后。圖／取自泰國觀光局官網

文化與宗教活動

可照常進行，由主辦方自行判斷。

部分大型節慶活動

可能延期或取消。

泰國 自助旅行 皇室

無法一覺到天亮好困擾！醫教4招進入「深睡期」 這時候運動最棒

現代人壓力龐大，「一覺到天亮」成了許多人夢寐以求的渴望，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，睡眠雖是身體休息的時刻，但大腦仍在進行任務，並非完全「關機」。睡眠歷程會從淺睡期（N1、N2）進入深睡期（N3），再進入快速動眼期（REM），整晚約循環四到六次，然而若長期壓力大、睡前滑手機或思緒停不下，就可能被困在淺睡期，導致容易驚醒、睡不安穩。

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

直衝大醫院部分負擔破千元 護理粉專批：有錢人照常享受、窮人多排隊

為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取...

長榮空服員離世…勞團籲整體制度改革 洪申翰：已展開病假權法制化研議

一名長榮航空空服員月初抱病執勤，返台後因病離世，引起外界討論勞工病假權議題，勞團主張，保障勞工申請病假或特休假不會遭受雇...

