整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷

前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。

駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。

文章目錄 詩麗吉王太后是誰？

國喪哀悼時間與重點

旅客服裝與行為建議

景點與節慶活動調整





詩麗吉為泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）之母，亦是全球在位最久的王后配偶，自2019年起因病住院治療，10月17日病情惡化，儘管醫療團隊全力搶救仍不幸辭世。由於詩麗吉太后對泰國貢獻長達70年，深受泰國民眾愛戴及擁護，被譽為泰國國母，王太后駕崩消息公佈後，民眾哀傷不已。大批民眾身穿黑衣紛紛前往致哀，媒體也紛紛換上黑白標誌以示哀悼。

泰國王太后詩麗吉過世，全國瀰漫哀傷氣氛。圖／取自泰國觀光局官網

詩麗吉出生於1932年，那一年泰國由君主專制轉型為君主立憲制。她出身王室家族，父親曾是泰國駐法大使，她從小跟著家人在法國念書、長大，並在16歲時遇見了她的丈夫，蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）。兩人在巴黎共度時光，並於1949年訂婚，一年後在泰國結婚，當時她17歲。婚禮一週後，蒲美蓬加冕為泰王拉瑪九世，詩麗吉被冊封為王后。蒲美蓬是泰國在位時間最長的君主，自1946年登基以來治國長達70年。詩麗吉大多陪伴在側，兩人投入慈善事業贏得民心。泰國人民稱詩麗吉是「民族之母」，並將她的生日，8月12日訂為「泰國母親節」。

她唯一的兒子、現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於2016年蒲美蓬駕崩後繼位，2019年加冕時，詩麗吉成為王太后。

泰王蒲美蓬（左）1999年12月5日在曼谷皇家廣場前的國會大廈陽台上發表談話，一旁為長子瓦吉拉隆功（中）和詩麗吉王后。法新社

詩麗吉曾於1960年代接見美國總統及多位國際巨星，包括「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），並多次登上西方雜誌封面。

1963年6月5日至8日，年輕的詩麗吉王后與蒲美蓬國王伉儷曾應邀訪問中華民國，當年31歲的詩麗吉王后，以高貴端莊的氣質與親民的笑容令人留下深刻印象。