整理包／赴泰旅遊注意！王太后辭世國喪期 穿搭、言行、活動別踩雷
前往泰國的外國遊客要注意了，深受愛戴的93歲詩麗吉王太后於10月24日辭世，泰國宣布進入為期一年的國喪期，但旅遊活動並未全面停擺。泰國為台灣人熱門旅遊地，《聯合新聞網》整理詩麗吉王太后生平、國喪期間旅客建議穿著、行為舉止，以及重要節慶與活動異動資訊。
駐泰國台北經濟文化辦事處呼籲國人赴泰旅遊時，應特別注意當前國喪哀戚氛圍，除須遵守泰國政府治喪措施之外，在泰期間言行舉止應符合此間禮俗慣例，以示尊重，並避免議論泰國皇家事務。
詩麗吉為泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）之母，亦是全球在位最久的王后配偶，自2019年起因病住院治療，10月17日病情惡化，儘管醫療團隊全力搶救仍不幸辭世。由於詩麗吉太后對泰國貢獻長達70年，深受泰國民眾愛戴及擁護，被譽為泰國國母，王太后駕崩消息公佈後，民眾哀傷不已。大批民眾身穿黑衣紛紛前往致哀，媒體也紛紛換上黑白標誌以示哀悼。
詩麗吉出生於1932年，那一年泰國由君主專制轉型為君主立憲制。她出身王室家族，父親曾是泰國駐法大使，她從小跟著家人在法國念書、長大，並在16歲時遇見了她的丈夫，蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）。兩人在巴黎共度時光，並於1949年訂婚，一年後在泰國結婚，當時她17歲。婚禮一週後，蒲美蓬加冕為泰王拉瑪九世，詩麗吉被冊封為王后。蒲美蓬是泰國在位時間最長的君主，自1946年登基以來治國長達70年。詩麗吉大多陪伴在側，兩人投入慈善事業贏得民心。泰國人民稱詩麗吉是「民族之母」，並將她的生日，8月12日訂為「泰國母親節」。
她唯一的兒子、現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於2016年蒲美蓬駕崩後繼位，2019年加冕時，詩麗吉成為王太后。
詩麗吉曾於1960年代接見美國總統及多位國際巨星，包括「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），並多次登上西方雜誌封面。
1963年6月5日至8日，年輕的詩麗吉王后與蒲美蓬國王伉儷曾應邀訪問中華民國，當年31歲的詩麗吉王后，以高貴端莊的氣質與親民的笑容令人留下深刻印象。
最高規格王室葬禮泰王下令以最高規格舉行王室葬禮，王太后遺體將安奉於曼谷大皇宮內的杜斯特瑪哈普拉薩大廳，王室成員與侍從將服喪一年，並依王室傳統辦理相關儀式。
全國降半旗30天政府機關、國營企業與各級學校自10月25日起降半旗30天。
公務員著黑衣一年公務員、國營員工與國家官員必須穿著黑色衣服哀悼一年。
民眾著低調服飾90天一般民眾鼓勵穿著黑色或低調、不鮮豔的服裝哀悼90天。
娛樂活動哀悼30天泰國政府宣布30天的娛樂活動哀悼期，但並未全面禁止娛樂場所營業。
１．這５件事不要做
🚫 避免穿著鮮豔或暴露服裝，建議改穿深色、柔和顏色的衣物。
🚫 公共場合應避免喧嘩、飲酒或慶祝行為，尊重哀悼氛圍。
🚫 在參與或接近王室相關紀念活動時，勿隨意拍照、錄影或直播。部分場地明令禁止攝影。
🚫 嚴禁評論王室或政治議題。泰國誹謗王室法令極嚴，違者恐面臨刑責。
🚫 應避免冷漠對待哀悼環境，若能簡單致意或表達哀悼之意，更能獲當地尊重。
２．旅遊建議與應對措施
旅客出發前建議隨時關注泰國觀光局（TAT）或駐外辦事處的最新官方公告，並查詢當地景點與活動最新情況，向活動主辦方或旅行社再次確認行程是否異動，以免行程受影響，並以尊重當地文化與情感為原則。
📣泰國旅遊官方觀光機構
１．旅遊景點及娛樂商業活動
曼谷大王宮及玉佛寺
10月26日至11月9日暫停對外開放，預計關閉15天。
其他旅遊景點、海灘、博物館
維持正常營運。
飯店住宿、交通運輸及旅遊服務
維持正常營運。
夜市、市集
維持正常營業，但現場音樂與高音量播放將暫停。
酒吧、夜店、餐廳、購物中心
照常開放，夜店持續營運但音量會降低並調整曲風。部分露天場地可能暫時關閉或降低音量。
音樂會等表演場館
照常演出，但內容及呈現方式會調整風格以低調方式運作。
⇩⇩韓國女團BLACKPINK曼谷演唱會期間就碰到泰國王太后過世，仍如期舉行，但表演服裝更換成暗色系，演唱會開場影片也改為黑白呈現。
２．節慶活動安排
水燈節（Loy Krathong）
11月5、6日如期舉行，活動將以簡約莊重形式舉辦，但取消慶祝元素如煙火與大型音樂表演，但仍保留放水燈的文化傳統儀式。
「昭披耶河之旅2025」（Vijit Chao Phraya 2025）燈光秀
原訂11月1日至12月15日舉行，宣布延期，日期另行通知。
芭達雅國際煙火節（Pattaya International Fireworks Festival）
11月28、29日如期舉行，但活動主題調整為「永恆忠誠之光」以悼念王太后。
文化與宗教活動
可照常進行，由主辦方自行判斷。
部分大型節慶活動
可能延期或取消。
