賴總統：成人健檢下修至30歲 已21萬年輕人受惠

總統賴清德今天表示，成人健檢更早開始，今年起公費年齡下修至30歲，截至7月已約21萬年輕人受惠。未來持續致力從治療導向轉為健康導向，讓健康與長照資源發揮最大效益。

賴總統今天上午出席「百大醫言堂」上線啟動典禮，他在致詞時說，慈月基金會號召百大名醫投入公益，難能可貴，百大醫言堂的成立，讓健康台灣的步伐更加穩固，透過正確醫療資訊的傳遞，可減少錯誤訊息，縮短不健康年齡，幫助民眾掌握正確健康觀念。

賴總統說，今天是九九重陽節，象徵著敬老與關懷，希望百大醫言堂能成為長輩們在重陽節最好的禮物，並為全民健康帶來更大的助益。健康不僅是長壽，更關乎生活品質與家庭幸福。要打造健康台灣，才能讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

賴總統表示，台灣正邁入超高齡社會，全國約有460多萬名長者，占總人口逾19%。雖然平均壽命超過80歲，但仍有約8年的時間屬於「不健康年齡」，可能需要依賴輪椅或臥床照護，過去1年多來，政府跨部會合作，結合民間力量，推動多項健康促進與醫療永續政策。

賴總統說，在預防保健上，今年成人健檢年齡已下修至30歲，截至7月，已有超過21萬名國人受惠。癌症仍是台灣10大死因之首，每年奪走超過5萬條寶貴生命，今年9月的癌症篩檢已超過448萬人次，大幅提升早期發現與治療的比例。

賴總統提到，政府成立百億癌症新藥基金，採取用多少補多少的方式，確保所有民眾都能使用先進藥物。在慢性病防治方面，政府推動「三高防治888計畫」，目標是讓8成病友納入健康照護網，8成在照護網中接受生活習慣諮詢、8成病情控制，落實「預防、治理、治療」的整合理念。

賴總統說，「健康台灣深耕計畫」投入5年新台幣489億元，從智慧醫療、綠色醫院、精準醫療到醫療能力支持，全方位提升醫療品質與疾病防治力道。這項計畫不僅要改善醫療環境，更要推動由「治療導向」轉為「健康導向」，讓健康與長照資源發揮最大效益。