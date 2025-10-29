腸胃藥竟讓生理期晚1個月？藥師揭一類人要注意：吃幾次就異常

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
吃腸胃藥會影響生理期藥師洪正憲分享，腸胃科醫師轉介一名病人來藥物諮詢，患者表示使用了腸胃科藥物後，月經整整晚來了一個月。經評估後懷疑與常見止吐藥Domperidone（多潘立酮）有關，提醒女性用藥者應提高警覺。

藥師洪正憲在在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲」指出，Domperidone是一種促進胃腸蠕動及止吐的藥物，常用於治療胃排空異常、噁心、嘔吐等症狀。然而，該藥同時具有多巴胺D₂受體拮抗作用，會阻斷多巴胺對腦下垂體乳腺細胞的抑制，使得泌乳素（Prolactin）升高。

當體內泌乳素濃度過高時，會抑制下視丘與腦下垂體分泌與排卵相關的激素（如 GnRH、LH、FSH），進而導致排卵異常、月經週期延長、經血量變少，甚至可能出現閉經或溢乳的現象。

洪正憲指出，大多數服用Domperidone的女性並不會出現明顯變化，但對泌乳素較敏感的人，甚至只服用數次就可能發生月經異常。臨床上也觀察到部分患者在停藥後，月經會於數週內恢復正常。

洪正憲提醒，若在醫師指導下按時服用Domperidone治療胃腸不適，一般不會造成月經干擾。不過若出現以下情況，應特別留意：月經延後或週期變長、經血量減少或閉經、出現溢乳或乳房脹痛。此時建議停藥觀察2–4週，並於必要時進行泌乳素與性激素檢測。高風險族群包括，長期用藥者、年輕女性與高劑量使用者，應更密切追蹤生理週期變化。

洪正憲提醒，許多藥物都有可能影響月經週期，但多屬暫時性變化。若症狀持續或不適加劇，應及早諮詢醫師或藥師，進行檢查與系統性評估。

