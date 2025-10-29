育嬰留停男女比例失衡 蘇俊榮：將強化宣導、不歧視留停員工

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

立委吳思瑤29日在立法院會中提到，目前我國公部門已開始推動「身心調適假」，希望能將此推廣至民間單位，此外，在育嬰留停部分，雖然男性公務員育嬰留停人數近年顯著成長，但性別比例仍明顯失衡。根據統計，女性公務員申請育嬰留停的比例仍高達77.29%，男性僅占22.71%。

立法院司法及法制委員會今日邀請人事總處人事長蘇俊榮業務報告，會中吳思瑤點出，公部門應在推動職場友善上扮演領頭羊角色，率先實行並帶動民間企業跟進，提出多項具體建議，推廣「身心調適假」，人事總處應以公部門為示範單位，推動「身心調適假」制度，讓員工能在精神與心理壓力高漲時獲得適當休息。並嚴禁主管對請假員工有任何歧視或差別待遇，更應該要消除公私部門差異，育嬰留停假應公私部門一致適用，軍公教體系不應設置額外限制。

對此，蘇俊榮回應，因為每一個機關，對這樣一個新措施的一個認知，可能會有一些差異性。更以之前自己在財政部服務時舉例，當時有個同仁，3年生了兩個小孩，育嬰留停回來後隔年我就把他升為科長。他自己是不會因為她育嬰留停而給予她歧視性的對待，就是看能力看表現。

不過，蘇俊榮也坦言，確實還是要再做宣導的工作，目前在實際上，確實也有出現男性薪水比女性高，但確實也需要打破這樣的狀況，讓父母都能安心請育嬰留停。

吳思瑤也以日本為借鏡指出，日本男性育嬰留停在十年間成長16.8倍，顯示透過政策誘因與社會文化變革，男性參與家庭照護並非遙不可及。台灣應持續思考如何給予誘因，鼓勵男性勇於承擔生養責任。蘇俊榮也認同台灣應該要在思考給予更多誘因，讓男女都能安心請育嬰假。

