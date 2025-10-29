聽新聞
東北季風減弱一天明北台回暖 明晚到周五東北季風再來北東降溫轉雨
中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天仍受東北季風影響，桃園以北仍為陰雨天氣。明天東北季風減弱，北台灣回暖，但周四晚上及周五起另一波東北季風南下，迎風面北部及東北部轉雨，且溫度再度下降。
劉宇其指出，今天水氣減少，北、東降雨減少，但宜蘭可能仍有局部性大雨，基隆、北海岸及大台北山區也有較大雨勢出現，東部山區仍有零星降雨。
劉宇其表示，帶來東北季風的大陸高壓預計今天晚上來到日本海，持續往東移動，離台灣愈來愈遠，今天到明天白天，東北季風逐漸減弱，溫度回升，白天降雨減少。但周四晚上及周五，另一波大陸高壓從蒙古南下，台灣附近東北季風又逐步增強，明晚起北部及東半部降雨增多且會轉涼。
未來降雨趨勢，劉宇其說，明天白天水氣減少，多雲到晴，東半部偶雨。周四晚上到周五另一波東北季風增強，北東轉雨，中南部天氣穩定。受東北季風影響，周六迎風面的基宜陰雨，北東短暫雨。下周日（11月2日）到下周二又有華南雲系移入，北東短暫雨，中南部天氣穩定。
溫度方面，劉宇其說，今天北部、宜蘭及花東高溫24-25度，中南部有機會達30度。明天北部及宜蘭回升到28度左右，但周五起溫度下降偏涼，到下周二之後東北季風減弱，溫度才會回升。下周日及下周一清晨偏涼，北部及宜蘭有機會下探19-20度，空曠地區溫度更低。
