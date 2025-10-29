快訊

LINE「萬聖節」聊天室特效再度啟動 輸入「這3個」關鍵字秒變暗黑模式

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE萬聖節聊天室特效再度啟動。圖／LINE提供
LINE萬聖節聊天室特效再度啟動。圖／LINE提供

萬聖節的魔法時刻再度降臨！今年LINE也悄悄施展了節慶魔法，讓聊天室與主頁充滿萬聖驚喜。即日起至11月3日上午10點，只要在LINE聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」或「Trick-or-treat」等關鍵字（英文大小寫不限），就能召喚出LINE FRIENDS小夥伴們現身螢幕，陪你共度這場奇幻派對。

此次特效適用於LINE iOS 9.15.0與Android 10.2.0以上版本（需Android 7.1以上），電腦版則需6.7.3以上。若手機LINE版本為12.0.0以上，出現特效時關鍵字會自動變成連結，點擊即可重播特效，不用再重複輸入關鍵字洗版聊天。若未顯示特效，官方建議重新啟動LINE，或確認「聊天室背景特效」功能是否開啟。

此外，10月31日萬聖節當天，LINE主頁也將出現限定版節慶特效，讓小搗蛋鬼們在介面裡四處搗亂、增添節日氛圍。此特效僅限當日0時至23時59分，需LINE 12.17.0以上版本（iOS與Android 7.1以上）才能體驗。快準備好迎接LINE帶來的萬聖魔法，與好友們分享LINE FRIENDS小夥伴們帶來可愛又詭譎的節慶驚喜。

10月31日萬聖節當天，LINE主頁也將出現限定版節慶特效。圖／LINE提供
10月31日萬聖節當天，LINE主頁也將出現限定版節慶特效。圖／LINE提供

LINE 萬聖節 驚喜

