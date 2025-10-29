LINE「萬聖節」聊天室特效再度啟動 輸入「這3個」關鍵字秒變暗黑模式

萬聖節的魔法時刻再度降臨！今年LINE也悄悄施展了節慶魔法，讓聊天室與主頁充滿萬聖驚喜。即日起至11月3日上午10點，只要在LINE聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」或「Trick-or-treat」等關鍵字（英文大小寫不限），就能召喚出LINE FRIENDS小夥伴們現身螢幕，陪你共度這場奇幻派對。

此次特效適用於LINE iOS 9.15.0與Android 10.2.0以上版本（需Android 7.1以上），電腦版則需6.7.3以上。若手機LINE版本為12.0.0以上，出現特效時關鍵字會自動變成連結，點擊即可重播特效，不用再重複輸入關鍵字洗版聊天。若未顯示特效，官方建議重新啟動LINE，或確認「聊天室背景特效」功能是否開啟。