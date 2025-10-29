長榮成田-桃園昨晚班機訊號異常「致旅客滯留日本」今下午2時返台
長榮航空昨從東京成田飛往桃園的BR195航班，有商務艙乘客反映聞到「很重的燒焦味」，經了解，機長在航機後推時發現訊號異常後，航班請旅客下機退關。長榮航空表示，航機檢修無虞後，預計今下午2時起飛，造成旅客不便深感抱歉。
長榮航空原訂昨晚8時20分從東京成田起飛，返回桃園機場的BR195班機，在航機後推後，有商務艙旅客反映聞到「很重的燒焦味」，在機上等候數小時後，被通知機風扇出現問題，需滯留日本一晚。
長榮航空說明，航機後推時，因機長發現訊號異常，基於安全考量停航檢修，後續已協助旅客處理退關手續，並提供當晚飯店住宿及交通費用。該航班檢修無虞後，預計於今下午2時起飛，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言