長榮成田-桃園昨晚班機訊號異常「致旅客滯留日本」今下午2時返台

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空示意圖。聯合報系資料照
長榮航空昨從東京成田飛往桃園的BR195航班，有商務艙乘客反映聞到「很重的燒焦味」，經了解，機長在航機後推時發現訊號異常後，航班請旅客下機退關。長榮航空表示，航機檢修無虞後，預計今下午2時起飛，造成旅客不便深感抱歉。

長榮航空原訂昨晚8時20分從東京成田起飛，返回桃園機場的BR195班機，在航機後推後，有商務艙旅客反映聞到「很重的燒焦味」，在機上等候數小時後，被通知機風扇出現問題，需滯留日本一晚。

長榮航空說明，航機後推時，因機長發現訊號異常，基於安全考量停航檢修，後續已協助旅客處理退關手續，並提供當晚飯店住宿及交通費用。該航班檢修無虞後，預計於今下午2時起飛，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。

