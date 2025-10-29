假日急症中心11月2日上路 13處地點QA一次看

假日急症中心11月2日上路，六都選定13個地點，包含北市聯醫信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。

國內今年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署參考日本，將推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間是週日或連續假日的「早8到晚12」，由基層診所醫師輪值。

Ｑ：假日急症中心在哪裡？

Ａ：健保署今天公布13處假日急症中心就診地點名單，台北市共3處，為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（林森院區）、台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（昆明院區）及臺北市立聯合醫院附設信義門診部。

新北市有2處，包含土城的恩樺醫院與中和區怡和醫院；桃園市選定4處，為龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院，還有位於龜山的大明醫院及中壢區中美醫院。

台中市有2處，包含台安醫院雙十分院及家健聯合診所。台南及高雄各1處，為位於台南市西區永川醫院及高雄市三民區文雄醫院。

Ｑ：假日急症中心何時會提供服務？

Ａ：假日急症中心診療時段為週日及國定假日的上午8時至24時，醫療團隊採2班制，同時段須包含內（兒）科系及外（骨）科系，擁有簡易X光及急救設備，如生產包、縫合包、電擊器等設備；另外，耳鼻喉科、 眼科可視需求評估設置或採遠距會診方式。不得開立慢性病處方箋。

Ｑ：如果狀態太嚴重到假日急症中心能解決嗎？

Ａ：假日急症中心的急診醫療服務，以急診檢傷分類第3級、第4級及第5級病人為主；若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第1級、第2級者，須設置綠色通道後送醫院，轉診後送機制完善。

Ｑ：到假日急症中心看病會很貴嗎？

Ａ：民眾到假日急症中心就醫的部分負擔，原則上比照基層診所與地區醫院，僅收取新台幣150元。現行急診部分負擔標準為基層診所與地區醫院收費150元、區域醫院400元、醫學中心750元，未來民眾到假日急症中心就醫時，將能減輕負擔。

Ｑ：哪些小病可以去假日急症中心就醫？

Ａ：健保署醫務管理組長劉林義說明，中華民國醫師公會全國聯合會已與基層診所合作，製作附有圖文的就醫指引，目前指引建議5種情況適合至假日急症中心就醫，包含發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕微腸胃不適、簡單傷口處理，及小兒前述症狀處置。

全民健康保險週日及國定假日輕急症中心試辦計畫，實施期間為今年11月1日至明年12月31日，目標是在平時紓解急診壅塞，分散照護輕急症病人；疫情或特殊緊急狀況：可作為急救中心（站），以擴大醫療韌性。