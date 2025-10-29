首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾發現海風號員工竟用烤箱來烘抹布。圖／截自靠北台鐵
有民眾發現海風號員工竟用烤箱來烘抹布。圖／截自靠北台鐵

全台首創「甜點觀光列車」海風號外型亮眼、內容及造型美觀，且車上提供精緻甜點與餐飲，盡管單程票價3600元，來回7200元，仍一票難求。然而，這個以高質感打造的「網美觀光列車」近期卻爆出工作人員用車上烤箱來烘抹布，立委林國成今指出，食安零容忍，要求台鐵應約束承包商。

交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠今赴立法院交通委員會進行專案報告。林國成指出，有民眾反映，搭乘海風號發現，高級觀光列車竟拿高級烤箱來烘抹布「實在很掉價」，質疑難道不能多準備幾組抹布，靠站再替換，既然要發展高級觀光列車就要方方面面考慮，人員素質也要提升。

林國成說，過去搭乘海風號的乘客都很滿意，但看到這景象無法吃喝，觀感非常不佳，強調食安零容忍，台鐵公司應約束承包商；鄭光遠也強調食安零容忍，會再約束承包商。

據了解，該抹布僅用來擦拭水杯，並無其他用途，承包廠商員工貪圖方便，因此直接丟進烤箱烘乾 ，台鐵公司已要求承包商加強約束員工。

雄獅旅行社表示，照片中的擦拭布僅用於擦乾清洗後的杯具，使用後會放入烤箱烘乾並自動清洗與消毒。對於造成外界疑慮，深感抱歉，並已立即改善作業流程，確保衛生安全。

