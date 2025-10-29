布里斯本台灣影展登場 主打民主鬥士邱垂亮紀錄片

快訊

中央社／ 雪梨29日專電

布里斯本台灣影展25日登場，今年主打作品為講述旅澳學者、前總統府國策顧問邱垂亮生平的紀錄片「南半球最璀璨的星星」，除了吸引多名政要到場，影片更於澳洲各地巡迴放映。

「南半球最璀璨的星星」由陳麗貴執導，歷時3年完成。影片記錄旅澳知名學者邱垂亮的一生，包括從台灣戒嚴時期對黨國體制內改革的幻滅，到美國留學時期的思想養成，再到在澳洲數十年的社區行動與公共實踐等事蹟。

布里斯本台灣影展執行長尤凱蓉指出，邱垂亮居住布里斯本長達數十年，布里斯本台灣影展也是由他一手催生創立。

前昆士蘭州（Queensland）眾議員皮雷特（GrahamPerrett）於影展現場致詞時表示，邱垂亮是宣揚自由價值的「布道者」。皮雷特解釋，邱垂亮對自由價值的信仰基礎，是源自於「台灣」；秉持這樣的信念，邱垂亮親手促成了台、澳關係的成形，許多澳洲政治領袖，例如前總理陸克文（Kevin Rudd）、前財政部長史旺（Wayne Swan）、以及皮雷特本人等，都曾經因為邱垂亮更深入了解台灣。

駐布里斯本辦事處處長范厚祿也到場致詞，他讚揚邱垂亮致力推動文化交流、公民參與、思想自由，為台灣民主奠下基石，並且將會持續滋養台、澳間的深厚友誼。

陳麗貴於導演座談時提到，澳洲聯邦參議員史卡（Paul Scarr）形容「邱教授是澳洲故事中鼓舞人心的一個篇章」；陳麗貴期盼邱垂亮的故事能繼續做為台、澳之間溫暖的連結。

此外，麥考瑞大學（Macquarie University）台裔講師郭美芬安排「南半球最璀璨的星星」於30日、11月1日和3日先後在雪梨、坎培拉和墨爾本巡迴放映。

