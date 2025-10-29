40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 耳鼻喉科醫揪出罕見病例：乳癌轉移

一名40多歲女性因左臉頰與下唇出現麻木與牙齦刺痛感，輾轉多科求診卻始終找不到病因，最後經耳鼻喉科醫師以頸部超音波檢查，意外發現是乳癌轉移至下頷骨所致。

耳鼻喉頭頸外科張家豪醫師近日在臉書揭露一起罕見病例，讓他直呼：「耳鼻喉科醫師也能診斷出乳癌？」他表示，一名40多歲女性患者因左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，症狀已持續三個多月。期間曾至牙科檢查牙齒狀況，未發現異常；隨後又前往神經內科排除三叉神經痛，並接受腦部核磁共振檢查，結果皆正常。然而，左臉頰的腫脹與麻木仍持續未改善。

最終，患者轉至耳鼻喉科就診。主治醫師在進行頸部超音波檢查時發現，雖然腮腺本身無異常，但在腮腺深處、下頷骨附近出現可疑腫瘤。醫師判斷該腫瘤已侵犯下頷骨內的下齒槽神經，才導致臉部麻木症狀。

隨後醫師在局部麻醉下進行粗針切片，取出兩條組織送病理檢驗。病理報告證實為「乳癌轉移至下頷骨」，屬於臨床上極為罕見的轉移型態。

這類病例顯示「症狀出在哪裡，不代表病因一定在那裡」，臨床診斷必須結合影像、病史與全身性評估。張醫師強調，雖然頸部超音波在健保給付上屬低報酬檢查，但能藉由細微觀察找出病灶，對病患的意義重大。