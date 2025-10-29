快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 耳鼻喉科醫揪出罕見病例：乳癌轉移

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40多歲女性因左臉頰與下唇出現麻木與牙齦刺痛感，意外發現是乳癌轉移至下頷骨所致。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名40多歲女性因左臉頰與下唇出現麻木與牙齦刺痛感，意外發現是乳癌轉移至下頷骨所致。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

一名40多歲女性因左臉頰與下唇出現麻木與牙齦刺痛感，輾轉多科求診卻始終找不到病因，最後經耳鼻喉科醫師以頸部超音波檢查，意外發現是乳癌轉移至下頷骨所致。

耳鼻喉頭頸外科張家豪醫師近日在臉書揭露一起罕見病例，讓他直呼：「耳鼻喉科醫師也能診斷出乳癌？」他表示，一名40多歲女性患者因左側臉頰與下唇出現麻木，伴隨牙齦刺痛感，症狀已持續三個多月。期間曾至牙科檢查牙齒狀況，未發現異常；隨後又前往神經內科排除三叉神經痛，並接受腦部核磁共振檢查，結果皆正常。然而，左臉頰的腫脹與麻木仍持續未改善。

最終，患者轉至耳鼻喉科就診。主治醫師在進行頸部超音波檢查時發現，雖然腮腺本身無異常，但在腮腺深處、下頷骨附近出現可疑腫瘤。醫師判斷該腫瘤已侵犯下頷骨內的下齒槽神經，才導致臉部麻木症狀。

隨後醫師在局部麻醉下進行粗針切片，取出兩條組織送病理檢驗。病理報告證實為「乳癌轉移至下頷骨」，屬於臨床上極為罕見的轉移型態。

這類病例顯示「症狀出在哪裡，不代表病因一定在那裡」，臨床診斷必須結合影像、病史與全身性評估。張醫師強調，雖然頸部超音波在健保給付上屬低報酬檢查，但能藉由細微觀察找出病灶，對病患的意義重大。

乳癌 腫瘤 超音波 牙齒

延伸閱讀

日本人三餐吃白飯卻不會得糖尿病？醫揭2原因：比例屬全球中等偏低

蔡璧名生前延後邀約「見到我就知」 陳文茜留憾：我沒等到她

最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

批病態請假制度讓空服員撐不下去 王婉諭：長榮績效考核宛如血汗遊戲

相關新聞

40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 耳鼻喉科醫揪出罕見病例：乳癌轉移

一名40多歲女性因左臉頰與下唇出現麻木與牙齦刺痛感，輾轉多科求診卻始終找不到病因，最後經耳鼻喉科醫師以頸部超音波檢查，意外發現是乳癌轉移至下頷骨所致。

常打掃腦袋更靈光！大型研究：做家事可預防失智 高風險者也有效

最新發表於《Neurology》期刊的一項大型研究指出，經常做家務、規律運動以及與親友保持社交互動，都可能有效降低罹患失智症的風險。

非洲豬瘟禁宰休市 台南宣布豬肉攤租金減免...議員盼擴大

因非洲豬瘟疫情，台南市部分傳統市場豬肉攤依中央防疫規範暫停營業。全市59處公有零售市場約294個豬肉攤受到影響。市府宣布...

東北季風減弱一天明北台回暖 明晚到周五東北季風再來北東降溫轉雨

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天仍受東北季風影響，桃園以北仍為陰雨天氣。明天東北季風減弱，北台灣回暖，但周四晚上及周五...

LINE「萬聖節」聊天室特效再度啟動 輸入「這3個」關鍵字秒變暗黑模式

萬聖節的魔法時刻再度降臨！今年LINE也悄悄施展了節慶魔法，讓聊天室與主頁充滿萬聖驚喜。即日起至11月3日上午10點，只...

長榮成田-桃園昨晚班機訊號異常「致旅客滯留日本」今下午2時返台

長榮航空昨從東京成田飛往桃園的BR195航班，有商務艙乘客反映聞到「很重的燒焦味」，經了解，機長在航機後推時發現訊號異常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。