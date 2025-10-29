快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

高鐵北延宜蘭綜合評估第四季送政院 目標2036年正式通車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部鐵道局29日赴立法院交通委員會時指出，高鐵北延宜蘭案已於2025年8月通過環境影響評估大會審查，後續已啟動綜合規劃報行政院程序，預計將於2025年第4季送行政院審議，目標2036年正式通車。

鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭路線自南港站延伸，沿途經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮等地，路線避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭頭城，並於宜蘭縣政府東南側設置新站。全線長約60.6公里，其中南港站已預留約1公里尾軌路段，新建工程長約59.6公里。完工後，高鐵從南港直達宜蘭僅需20分鐘，可大幅縮短雙北與宜蘭間通勤與觀光時間。

鐵道局表示，該案自2020年展開可行性研究後，歷經多年環評與路線方案討論，最終獲環境部審查通過。目前綜合規劃報院作業同步進行中，期盼2025年底前完成行政程序，接續進入細部設計與用地取得階段，爭取在2036年如期完工啟用。

除北延宜蘭案外，鐵道局也說明高鐵延伸屏東進度。行政院已於2025年5月22日核定採「高雄方案」，未來將自左營站延伸至六塊厝站，全長約17.5公里。鐵道局於同年8月1日啟動環境影響評估作業，預計2026年完成綜合規劃審查，後續進入細部設計與施工階段。

在台鐵系統部分，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫同步推進。該工程範圍自花蓮至知本站，全長約162.5公里，總經費456.27億元，計畫期程為2021年至2028年，目前部分路段已雙軌化。

鐵道局進一步指出，花東雙軌電氣化工程第一階段修正計畫經費將增至691.58億元，期程延長至2031年12月，分三階段推動：2027年12月台東至知本段通車、2029年12月光復至玉里及關山至山里段通車、2030年12月干城至壽豐及東里至關山段通車，相關修正案目前正由行政院審議中。

鐵道局強調，高鐵南北延伸與花東雙軌電氣化工程，均屬國家級重大建設，未來完成後可形成「一日生活圈」軸線，串聯東部與西部交通網，提升台灣整體運輸效率與區域發展動能。

鐵道 高鐵

延伸閱讀

守住防線！毛豬宰運解禁後 宜蘭養豬協會建議暫停外地毛豬輸入

台南鐵路地下化隧道主結構完成 邁向2026年底通車

公布39項亮點施政都要開記者會 宜蘭代理縣長劍指2026？今親揭原因

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

相關新聞

40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 耳鼻喉科醫揪出罕見病例：乳癌轉移

一名40多歲女性因左臉頰與下唇出現麻木與牙齦刺痛感，輾轉多科求診卻始終找不到病因，最後經耳鼻喉科醫師以頸部超音波檢查，意外發現是乳癌轉移至下頷骨所致。

常打掃腦袋更靈光！大型研究：做家事可預防失智 高風險者也有效

最新發表於《Neurology》期刊的一項大型研究指出，經常做家務、規律運動以及與親友保持社交互動，都可能有效降低罹患失智症的風險。

非洲豬瘟禁宰休市 台南宣布豬肉攤租金減免...議員盼擴大

因非洲豬瘟疫情，台南市部分傳統市場豬肉攤依中央防疫規範暫停營業。全市59處公有零售市場約294個豬肉攤受到影響。市府宣布...

東北季風減弱一天明北台回暖 明晚到周五東北季風再來北東降溫轉雨

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今天仍受東北季風影響，桃園以北仍為陰雨天氣。明天東北季風減弱，北台灣回暖，但周四晚上及周五...

LINE「萬聖節」聊天室特效再度啟動 輸入「這3個」關鍵字秒變暗黑模式

萬聖節的魔法時刻再度降臨！今年LINE也悄悄施展了節慶魔法，讓聊天室與主頁充滿萬聖驚喜。即日起至11月3日上午10點，只...

長榮成田-桃園昨晚班機訊號異常「致旅客滯留日本」今下午2時返台

長榮航空昨從東京成田飛往桃園的BR195航班，有商務艙乘客反映聞到「很重的燒焦味」，經了解，機長在航機後推時發現訊號異常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。