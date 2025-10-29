高鐵延伸宜蘭第4季報政院完成審議 力拚2036年通車

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭案今年8月20日通過環評大會，目標2036年通車，交通部鐵道局表示，已啟動辦理綜合規畫報行政院作業，爭取今年第4季陳報行政院完成審議。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭案今年8月20日通過環評大會，目標2036年通車，交通部鐵道局今赴立法院交通委員會報告指出，高鐵延伸宜蘭案已通過環評，並啟動辦理綜合規畫報行政院作業，爭取今年第4季陳報行政院完成審議。

交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君今赴立法院交通委員會針對「全台軌道建設進度」進行專案報告。陳世凱表示，為建構更完善便捷的環島鐵路網，鐵道局依交通部「4個90分鐘環島高效鐵路網」政策目標。

透過路網及基礎設施建設，以台北、高雄、台東、花蓮間鐵路行車時間皆縮短至90分鐘內為目標，除強化東部地區聯外交通功能，也盼帶動區域均衡發展。

其中高鐵延伸宜蘭計畫，路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，包含10座隧道、12座橋梁，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），預計最快2036年完工通車，台北至宜蘭行車時間為27分鐘。

楊正君報告指出，高鐵延伸宜蘭案第二階段環境影響評估已於今年8月20日經環境部審查通過，鐵道局刻同步辦理綜合規畫報院審議等相關作業，爭取今年第4季陳報行政院完成審議。

高鐵延伸屏東綜合規畫進度部分，楊正君說，行政院今年5月22日核定路線採以高雄方案，鐵道局續行辦理綜合規畫作業，並於今年8月1日啟動環境影響評估作業。

針對台鐵花東地區鐵路雙軌電氣化計畫部分，楊正君表示，台鐵花蓮至知本站間約162.5公里進行全線雙軌電氣化工程，部分路段已雙軌化，該計畫施工範圍約112.6公里，總經費456.27億元，計畫期程2021至2028年。

楊正君指出，花東雙軌電氣化工程第1次修正計畫，擬修正經費為691.58億元，修正期程至2031年12月，預計2027年12月第一階段通車台東至知本段，2029年12月第二階段通車光復至玉里、關山至山里段，2030年12月第三階段通車干城至壽豐、東里至關山段，刻由行政院審議中。

