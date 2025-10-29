常打掃腦袋更靈光！大型研究：做家事可預防失智 高風險者也有效

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，經常做家務、規律運動以及與親友保持社交互動，都可能有效降低罹患失智症的風險。示意圖／ingimage
最新發表於《Neurology》期刊的一項大型研究指出，經常做家務、規律運動以及與親友保持社交互動，都可能有效降低罹患失智症風險。研究顯示，這些身體與心理活動的保護效果不僅存在於一般人身上，甚至對具有遺傳高風險者同樣有效。

根據「Medscape」醫藥新聞報導，該研究由四川大學華西醫院流行病學教授宋歡（Huan Song）及其團隊主導，分析英國生物樣本庫（UK Biobank）中501,376名年齡介於40至69歲的受試者資料，平均追蹤時間超過10年。研究透過問卷與健康登錄資料，蒐集受試者的運動習慣、家務活動、社交頻率及醫療紀錄，以評估生活型態與失智症之間的關聯。

在追蹤期間，共有5185名參與者被診斷為失智症，其中包括阿茲海默症、血管性失智症等不同類型。

結果發現，經常進行劇烈運動（如慢跑、有氧、重訓）的人，失智風險降低35%；經常做家務（如打掃、烹飪、整理）的人風險降低21%；每天與家人朋友互動者風險降低15%。這些結果在不同性別、收入層級與年齡群中皆一致，甚至在65歲以下與以上的族群都觀察到相似效果。

研究指出，身體活動可能透過促進腦部血流、增加腦源性神經營養因子（BDNF）釋放，或藉由抗氧化作用減緩腦部老化。而心理與社交活動則能刺激大腦連結、提升情緒穩定度，減少因孤立造成的憂鬱與認知退化。宋歡教授表示，「透過規律的身體與心理活動，人們可有效降低失智症風險，不論其是否具有遺傳傾向」。

研究團隊進一步分析參與者的多基因風險分數（PRS）、APOE基因型與家族病史，結果顯示，即使是具高遺傳風險者，若維持規律運動與社交習慣，仍可明顯降低失智風險。宋歡指出，「這項發現強調了健康生活型態的普遍重要性，不論基因背景如何，保持身心活躍都是延緩失智的關鍵」。

研究團隊建議，政府與醫療機構可據此發展早期預防策略，鼓勵民眾將「活動」融入日常生活中，例如：維持每週固定運動習慣；主動參與家務、保持環境整潔；經常與親友互動、參加社團活動。

宋歡教授最後強調，「雖仍需更多研究驗證，但我們的結果支持這樣的觀點，越早開始動起來，大腦就越能保持年輕。」

